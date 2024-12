A reação de Coco Gauff ao prêmio de Caitlin Clark como Atleta do Ano da Time

Coco Gauff teve uma temporada extraordinária em 2024, mas perdeu a oportunidade de ser eleita Atleta do Ano da TIME, uma honra que foi para Caitlin Clark. Apesar da decepção, Gauff mostrou sua classe e espírito esportivo ao apoiar abertamente Clarkque fez sucesso no basquete feminino. Clark, nomeado Atleta do Ano pela TIME, também ganhou o Título de Estreante do Ano da WNBA e estabeleceu um recorde de pontuação no basquete feminino da Divisão 1 da NCAA. Gauff, anteriormente incluída na lista Mulheres do Ano da TIME, expressou alegria genuína pelo reconhecimento de Clark.

A estrela do tênis número 3 do mundo teve um ano notável, começando com uma aparição na semifinal no Aberto da Austrália e terminando com seu primeiro Troféu das finais do WTA. Gauff também conquistou títulos em Pequim e Auckland e fez sua estreia olímpica, onde foi homenageada como Porta-bandeira da equipe dos EUA ao lado de LeBron James. Apesar dessas conquistas, o título da TIME lhe escapou, mas Gauff permaneceu gentil e solidário.

Os cruzamentos desagradáveis ​​​​e os tiros excelentes de Caitlin Clark são algumas das razões pelas quais ela foi nomeada Atleta do Ano pela TIME

O impacto de Clark no basquete feminino foi transformador, atraindo audiências recordes para a WNBA. Gauff, ex-jogadora de basquete na juventude, acompanha a carreira de Clark desde seus tempos de faculdade no Iowa Hawkeyes.

Ela até compartilhou sua admiração por Clark com a WTA, dizendo: “Direi que se pudesse ir para outra vida, adoraria jogar ao mesmo tempo que Caitlin Clark só para ver se consigo protegê-la..” Embora ela tenha admitido que seria um desafio agora, Gauff expressou curiosidade sobre como ela poderia se sair no treinamento.

Gauff expressa admiração por Clark

O entusiasmo de Gauff pelo basquete feminino vai além de Clark. Ela antecipou ansiosamente a temporada de 2024 da WNBA, mencionando jogadores como Angel Reese e Kamilla Cardoso. “Estou muito animado para ver o primeiro jogo de Caitlin Clark, e Angel Reese e Kamilla Cardoso. Estou muito animado para vê-los no mesmo time também“, disse ela.

Gauff também destacou a crescente tração do basquete feminino, dizendo: “É muito emocionante ver o jogo feminino, especialmente no basquete, ganhando tanta força agora. Eles definitivamente merecem.”

Gauff até se conectou com alguns desses atletas através das redes sociais. Ela mencionou ser O Instagram mantém relações mútuas com jogadores como Cameron Brink e tendo trocado mensagens com Angel Reese, Caitlin Clark e Paige Bueckers. Seu apoio ao basquete feminino e admiração por Clark mostram seu espírito esportivo e sua paixão por capacitar atletas femininas nos esportes.