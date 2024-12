CNN

–



O anúncio da demissão do diretor do FBI, Christopher Wray, foi o mais recente e inevitável passo na acumulação de poder massivo e incomum em torno do presidente eleito Donald Trump.

Wray disse na quarta-feira que deixaria o cargo no final do governo Biden no próximo mês para evitar que a agência fosse sugada ainda mais profundamente na política com um drama de sucessão, uma vez que Trump já escolheu um substituto.

Para os apoiantes de Trump, a saída de Wray representará outro momento de triunfo após o regresso político do presidente eleito, no meio de casos criminais que outrora ameaçaram não apenas a sua carreira política, mas também a sua liberdade. Eles insistem que Kash Patel, escolhido por Trump para substituir Wray, irá expurgar o que consideram ser a politização do FBI.

Mas muitos analistas jurídicos apartidários temem que a saída de Wray – antes do final de um mandato de 10 anos mandatado pelo Congresso para manter a política fora da administração da justiça – represente mais um desafio de Trump ao Estado de direito e uma tentativa de controlar as instituições governamentais. para seus objetivos políticos pessoais.

A substituição de Wray – que foi nomeado por Trump – pelo leal Patel, se for confirmado, consagrará um dos princípios fundamentais do trumpismo no coração do sistema de justiça dos EUA: que qualquer pessoa ou instituição que resista às suas frequentes garras de o poder ou as aspirações do movimento linha dura MAGA são eles próprios um avatar de preconceitos políticos corruptos.

Com isso em mente, alguns defensores pró-democracia argumentaram que Wray não deveria renunciar, mas esperar ser demitido por Trump, para atrasar e destacar a tomada do aparelho de justiça por um novo presidente que é ele próprio um criminoso condenado. Mas Wray disse na quarta-feira que concluiu que seu dever era evitar prejudicar a missão do FBI. “Esta é a melhor forma de evitar arrastar a agência ainda mais para a briga, ao mesmo tempo que reforçamos os valores e princípios que são tão importantes para a forma como fazemos o nosso trabalho”, disse ele aos agentes.

Tal como o seu antecessor, James Comey – que Trump despediu durante o seu primeiro mandato – Wray presidiu a agência numa altura em que esta foi puxada para o turbilhão vicioso da política partidária de uma forma que prejudicou a sua credibilidade.. Pode-se argumentar, no entanto, que o atual diretor do FBI fez mais para tentar ficar fora do caminho do que o seu antecessor, que interveio no final das eleições de 2016 para reabrir uma investigação sobre os e-mails de Hillary Clinton, irritando os democratas, e depois foi jantar no a Casa Branca, onde caiu em conflito com as exigências pessoais de lealdade de Trump.

Wray muitas vezes expressou perplexidade porque, dadas as suas próprias tendências republicanas, ele seria acusado de preconceito contra os conservadores. Mas a atmosfera hiperpolitizada dos últimos anos revelou-se impossível para ele navegar.

Os conservadores acreditaram nas alegações de Trump de que ele e os seus apoiantes foram perseguidos pelo FBI devido ao seu envolvimento na acusação daqueles que invadiram o Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, e devido à busca legal do seu Mar-a-Lago. recorrer em 2022. Mas uma visão alternativa é que os flagrantes desafios à lei do presidente eleito, com as suas tentativas de anular as eleições de 2020 e a sua acumulação de informações confidenciais documentos em sua casa depois de deixar o cargo fizeram muito mais para arrastar o FBI para a briga política do que as ações de Wray em ambos os casos.

Estas controvérsias significavam que era inevitável que Trump – que elogiou Wray quando o selecionou em 2017 como “um homem de credenciais impecáveis” – se voltasse contra o FBI assim que recuperasse o poder. O presidente eleito comemorou a próxima partida de Wray na quarta-feira, declarando-o um “grande dia para a América”.

Steve Moore, um agente especial supervisor aposentado do FBI, resumiu a posição do chefe do FBI na “CNN News Central”, dizendo que “as credenciais do Diretor Wray não mudaram. Acontece que ele não fez certas coisas que Donald Trump gostaria que ele fizesse.”

Enquanto isso, o deputado democrata de Massachusetts, Seth Moulton, disse à CNN que Trump queria se livrar do diretor do FBI porque “ele realmente cumpriu a lei. Donald Trump pensa que está acima da lei.”

Mas a reacção dos republicanos ao anúncio da demissão de Wray mostrou o poder da narrativa de Trump de que a agência tinha sido politizada de uma forma que discrimina os conservadores.

Muitos republicanos acusam o FBI de conspirar contra Trump na investigação sobre a Rússia, que lançou uma sombra sobre o seu primeiro mandato, e de facilitar o que afirmam ser a utilização da justiça como arma pela administração Biden contra ele no rescaldo das eleições de 2020. Um relatório interno do Departamento de Justiça concluiu que houve erros graves cometidos nos pedidos do Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira contra Carter Page, um ex-conselheiro da campanha de Trump em 2016. Afirmações mais amplas de Trump de que ele foi vítima de uma caça às bruxas do FBI com motivação política são muito mais questionáveis. Mas a ideia de que existia tal corrupção representa agora um teste de lealdade do Partido Republicano.

“A saída de Wray é uma oportunidade para uma nova era de transparência e responsabilidade no FBI”, disse Chuck Grassley, o novo presidente do Comitê Judiciário. “Os futuros diretores do FBI deveriam aprender uma lição com os erros de Wray. Impedir o Congresso, quebrar promessas, aplicar padrões duplos e virar as costas aos denunciantes não vai mais resolver o problema.”

O impacto prático da provável substituição de Wray por Patel será aproximar o FBI do Salão Oval, espelhando um processo semelhante que provavelmente ocorrerá no Departamento de Justiça se Pam Bondi, outra ultra-leal a Trump, for confirmada para servir como assessora de Trump. procurador-geral. Em muitas presidências, surgem tensões entre o Bureau, o Departamento de Justiça e a Casa Branca, uma vez que as agências são consideradas quase independentes. Esse pode não ser o caso no próximo ano.

“O presidente não escondeu que prevê uma relação fundamentalmente diferente entre o FBI… e a Casa Branca”, disse Tom Dupree, antigo alto funcionário do Departamento de Justiça na administração de George W. Bush, a Jake Tapper, da CNN, na quarta-feira.

Dada a controvérsia política que tem assombrado o FBI nos últimos anos, ambas as partes devem ser capazes de chegar a acordo sobre a necessidade de um novo começo e de a imagem do FBI ser reorientada para a grande maioria do seu trabalho – no combate ao crime e aos gangues transnacionais. e na prevenção do terrorismo e da contraespionagem.

O modelo do “Projecto 2025” da Heritage Foundation para um governo conservador argumenta que “qualquer coisa que não seja uma revisão completa apenas irá minar ainda mais a confiança de porções significativas do povo americano e prejudicará o próprio tecido que mantém unida a nossa república constitucional”. O documento apela ao regresso ao “foco do FBI nas suas duas funções principais: proteger a segurança pública e defender o Estado de Direito”.

Mas a turbulência dos últimos anos mostrou que a defesa do Estado de direito está nos olhos de quem vê.

Não há sinal de que Patel seja o tipo de personalidade apolítica capaz de livrar o FBI do partidarismo. Ele é aberto sobre suas motivações profundamente políticas, aparecendo em eventos como a Conferência de Ação Política Conservadora. Embora ele tenha passado algum tempo no Departamento de Justiça investigando casos de terrorismo e trabalhado no Capitólio, seus críticos argumentam que sua principal qualificação para o cargo, aos olhos de Trump, é oferecer lealdade total aos objetivos e esquemas políticos do presidente eleito, que Comey e Wray se recusou a aparecer.

Patel prometeu um expurgo do FBI para erradicar o que ele considera politização. “Temos que colocar todos os patriotas americanos de cima a baixo”, disse Patel sobre o DOJ em entrevista ao podcast de Steve Bannon, acrescentando que o departamento sob Trump “sairá e encontrará os conspiradores, não apenas no governo, mas na mídia.” E acrescentou: “Sim, iremos atrás das pessoas nos meios de comunicação que mentiram sobre os cidadãos americanos, que ajudaram Joe Biden a fraudar as eleições presidenciais – iremos atrás de vocês”.

Patel também escreveu no seu livro “Gângsteres do Governo: O Estado Profundo, a Verdade e a Batalha pela Nossa Democracia” que “o FBI é agora o principal funcionário do Estado Profundo. A liderança politizada no topo transformou-o numa ferramenta de vigilância e repressão dos cidadãos americanos”.

As advertências de Patel sugerem que, embora queira acabar com a politização do FBI, provavelmente irá prosseguir a transformação do FBI em armas para diferentes fins políticos – nomeadamente os definidos por Trump.

Embora a escolha de Patel tenha sido recebida com horror por muitos fora do movimento MAGA e do Partido Republicano, ainda não há sinal de que os senadores republicanos bloquearão sua confirmação. Na verdade, muitos republicanos abraçam a visão de Trump de que o FBI é tendencioso contra ele e vêem a sua vitória eleitoral como um mandato para uma destruição fundamental das instituições governamentais.

E Trump não deixou dúvidas sobre onde vê a autoridade legal na sua nova administração, com um comentário recente que causou arrepios na espinha daqueles que temem o que acontecerá nos próximos quatro anos.

“Eu sou o chefe da lei, você sabe disso”, disse ele ao programa “Meet the Press”, da NBC, em uma entrevista que foi ao ar no domingo.

“Eu sou o presidente.”