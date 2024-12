A senadora Lindsey Graham diz que Hegseth se comprometeu a liberar o acusador do acordo de confidencialidade

CNN

O senador republicano Lindsey Graham disse no domingo que Pete Hegseth, escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para secretário de Defesa, prometeu libertar a mulher que o acusou de agressão sexual de um acordo de confidencialidade.

Graham disse ao “Meet the Press” da NBC que Hegseth “me disse que a libertaria desse acordo”, acrescentando: “Gostaria de saber se alguém nomeado para um cargo de alto nível em Washington agrediu legitimamente alguém”.

Hegseth, um veterano e ex-âncora da Fox News, enfrentou um difícil processo de confirmação à medida que surgiram alegações relacionadas ao seu comportamento no local de trabalho e ao tratamento dispensado às mulheres, incluindo uma alegação de agressão sexual que surgiu em 2017. Hegseth negou a alegação e nenhuma acusação foi feita.

Anos mais tarde, Hegseth chegou a um acordo com o acusador que incluía uma cláusula de confidencialidade. Seu advogado, Tim Parlatore, disse à CNN no mês passado que Hegseth fez um acordo porque foi durante o movimento #MeToo e ele não queria perder seu emprego na Fox News se a acusação se tornasse pública.

Graham, um republicano da Carolina do Sul, disse que a acusadora precisaria fazer suas alegações publicamente para que fossem consideradas. “Se as pessoas têm uma alegação a fazer, apresentem-se e façam-na como fizeram em Kavanaugh. Decidiremos se é credível ou não”, disse ele, referindo-se ao juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, que foi confirmado apesar das acusações de ter agredido uma mulher quando eram adolescentes na década de 1980.

A CNN entrou em contato com a equipe de transição de Trump para comentar.

Os comentários de domingo de Graham foram feitos depois que Parlatore disse a Kaitlan Collins da CNN no “The Source” deste mês que enviou um aviso ao advogado do acusador de que o acordo – que exigia confidencialidade de ambas as partes – “não tem mais qualquer força em vigor” porque tem foi violado.

“Se ela quiser falar sobre isso, ela pode fazê-lo. Quero dizer, certamente, ela faria isso por sua própria conta e risco de um novo processo por difamação”, disse Parlatore sobre a mulher. Ele disse que a equipe jurídica de Hegseth consideraria abrir um processo civil contra a mulher se Hegseth não fosse confirmado.

A nomeação de Hegseth parecia estar em perigo devido à alegação de agressão sexual de 2017, já que até os aliados de Trump no Congresso expressaram preocupações. No entanto, o presidente eleito continuou a apoiar Hegseth, criando um desafio para qualquer senador republicano que possa se opor à escolha. Hegseth tem se reunido com senadores cruciais para suas chances de confirmação e fez progressos entre alguns potenciais resistentes, informou a CNN anteriormente.

Graham disse no domingo que está “em um bom lugar” com Hegseth e votará para confirmá-lo “a menos que algo que eu não saiba seja divulgado”.

“Ele me contou seu lado da história. Faz sentido para mim. Eu acredito nele”, disse Graham. “A menos que alguém esteja disposto a se apresentar, acho que ele vai conseguir.”

Kaanita Iyer da CNN, Clare Foran, Manu Raju, Lauren Fox e Kristin Chapman contribuiu para este relatório.