A Suprema Corte diz que analisará se a Catholic Charities está isenta de impostos trabalhistas em um importante caso Igreja-Estado

CNN

–



O Supremo Tribunal concordou na sexta-feira em decidir se as entidades religiosas afiliadas, como a Catholic Charities, deveriam ser isentas dos impostos estatais sobre o desemprego, assumindo o seu primeiro grande caso religioso em mais de um ano.

O Catholic Charities Bureau em Wisconsin disse ao tribunal superior que o departamento do trabalho do estado violou a Primeira Emenda quando recusou o seu pedido de isenção dos impostos de desemprego.

Uma decisão do conservador Supremo Tribunal poderá ter implicações generalizadas se abranger outros tipos de impostos e entidades religiosamente afiliadas, como hospitais e universidades. Quarenta e sete estados e o governo federal incluem isenções de impostos de desemprego para organizações operadas para fins religiosos, de acordo com a Catholic Charities.

“Se os peticionários conseguirem o que querem, haverá potencialmente consequências nessas outras áreas”, disse Patrick Elliott, diretor jurídico da Freedom From Religion Foundation, que apresentou uma petição contra a Catholic Charities no tribunal estadual.

O mais alto tribunal de Wisconsin apoiou o estado em Março, decidindo que, como a Catholic Charities não fazia proselitismo nem participava em actividades religiosas tradicionais, não se qualificava para a isenção religiosa dos impostos.

“O governo de Wisconsin é absurdo e prejudicial”, disse a organização, representada pelo Fundo Becket para a Liberdade Religiosa, ao Supremo Tribunal no seu recurso. “A regra retira recursos que de outra forma seriam usados ​​para ajudar os pobres e necessitados.”

Catholic Charities é o braço do ministério social da Diocese de Superior, uma diocese da Igreja Católica Romana. O caso envolve também quatro “subentidades” que prestam principalmente serviços a pessoas com deficiência.

As autoridades de Wisconsin responderam que a Catholic Charities participa do programa estadual de seguro-desemprego desde 1972. As pessoas que se beneficiam dos programas, disse o estado, “não recebem treinamento ou orientação religiosa”. Os funcionários não precisam aderir a nenhuma fé.

O Supremo Tribunal enfrentou questões semelhantes no início da década de 1980, mas resolveu dois casos sem chegar às questões subjacentes da Primeira Emenda. Desde então, os conservadores do tribunal expandiram as protecções para grupos religiosos numa série de casos.

Em 2022, o tribunal derrubou uma proibição do Maine contra a utilização de dinheiro público para que alguns estudantes frequentassem escolas que oferecem instrução religiosa. Dois anos antes, uma maioria de 5-4 decidiu que um programa de bolsas de estudo em Montana não poderia excluir escolas religiosas.