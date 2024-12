CNN

A Suprema Corte recusou-se na segunda-feira a decidir se três escolas públicas de elite de Boston violaram a Constituição com uma política de admissão baseada em código postal destinada a garantir a diversidade racial.

O apelo chegou ao tribunal superior mais de um ano depois de uma decisão histórica de 6-3 ter encerrado a acção afirmativa nas universidades e levado os responsáveis ​​escolares a experimentar políticas “neutras em termos de raça” – como as baseadas na geografia – para promover a diversidade, mas afastar-se dos tribunais. desafios.

Dois conservadores – os juízes Samuel Alito e Clarence Thomas – discordaram da decisão de não ouvir o caso.

Alito escreveu que o tribunal se recusava “a corrigir um erro constitucional flagrante que ameaça perpetuar a acção afirmativa baseada na raça, desafiando” a sua importante decisão de acção afirmativa do ano passado.

Ao repassar o caso, os juízes deixaram em vigor uma decisão de um tribunal federal de apelações com sede em Boston, apoiando o distrito escolar.

Os funcionários das escolas de Boston abandonaram em 2020 uma política de admissão baseada em testes e notas para três escolas de primeira linha, entre as escolas secundárias públicas de maior prestígio do país, que juntas matriculam quase 6.000 alunos. Em vez disso, a escola adotou um modelo baseado em código postal que reservava vagas para alunos com o maior GPA de cada bairro de Boston.

Uma coalizão de pais e alunos processou em nome de mais de uma dúzia de estudantes asiático-americanos e brancos. O grupo disse que a proporção de estudantes admitidos que eram brancos ou asiáticos caiu de 61% para 49%, alegou que a política foi motivada pela raça e argumentou que violava a cláusula de proteção igualitária da 14ª Emenda.

“Esta questão não vai desaparecer”, disse a Boston Parent Coalition for Academic Excellence ao Supremo Tribunal no seu recurso em Abril. “Se o tribunal rejeitar este caso, apenas encorajará os funcionários do governo a continuarem a visar grupos raciais desfavorecidos – particularmente, os ásio-americanos.”

Um Tribunal Distrital dos EUA apoiou a escola, sustentando que a política de admissão por código postal não foi promulgada com intenção discriminatória. O Tribunal de Apelações do 1º Circuito dos EUA, com sede em Boston, confirmou essa decisão em dezembro, observando que a proporção de estudantes asiático-americanos e brancos admitidos ainda era maior do que a sua participação no grupo de candidatos.

O conselho escolar respondeu que a sua política de admissão mudou desde que a pandemia diminuiu e, portanto, disse que o desafio dos pais era discutível. A nova política de admissão depende de uma combinação de notas, desempenho em exame padronizado e setores censitários.

Os funcionários das escolas também sublinharam que o seu plano não utilizava a raça de nenhum aluno individual para determinar as admissões.

“Nada no precedente deste tribunal exige que um organismo público seja cego para saber se as suas políticas de neutralidade racial terão um impacto díspar em grupos historicamente desfavorecidos, ou mesmo ajudarão a reduzir os impactos díspares do passado”, disse o conselho escolar ao Supremo Tribunal.

O recurso de Boston foi semelhante ao dos pais da Virgínia levado à Suprema Corte no ano passado. A seletiva Escola Secundária de Ciência e Tecnologia Thomas Jefferson admitiu uma pequena parcela dos alunos de melhor desempenho de cada escola de ensino médio do condado. Os pais em ambos os casos foram representados pela Pacific Legal Foundation, um grupo jurídico libertário.

A Suprema Corte recusou-se a ouvir o caso da Virgínia em fevereiro.

Os juízes rejeitaram no ano passado as políticas utilizadas pelo Harvard College e pela Universidade da Carolina do Norte que consideravam a raça como um dos muitos factores nas admissões, um padrão que tinha sido aprovado por precedentes anteriores. Mas a decisão não abordou se as escolas poderiam considerar factores socioeconómicos ou geográficos como substitutos da raça.