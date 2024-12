A terrível reação de Julio Cesar Chavez ao nocaute de Jaime Munguia

Bruno Surace surpreendeu o mundo do boxe ao nocautear Jaime Munguia no sexto round no que parecia ser uma luta de exibição em Tijuana.

O desafiante até 168 libras marcou uma luta contra o francês para fechar o ano diante de sua torcida no Estádio Quente Xolosmas tudo deu errado.

Bruno Surace acerta a mão direita para nocautear Jaime Munguia

Após cinco rounds, dos 10 combinados, onde o domínio era do lutador local, no sexto round veio a surpresa quando Brunello acertou a brutal direita no queixo de Munguia, que se levantou, mas o árbitro declarou o nocaute técnico às 2:36 do episódio.

Júlio César Chávezque estava no comentário para Caixa Aztecateve uma reação de pesar ao ver Jaime Munguia cair, o que foi captado pela transmissão.

Com a vitória, Bruno Surace mantém a invencibilidade com 26-0-2 e apenas cinco nocautes. Esta foi sua primeira luta fora França em sua carreira.

Para Munguia (44-2), foi a segunda derrota nas últimas três lutas, após perder a invencibilidade contra Canelo Álvarez em maio deste ano. Em setembro, ele derrotou Erik Bazinian por nocaute.