A última pesquisa da CNN descobriu que os americanos estão divididos sobre como se sentem em relação ao próximo mandato de Trump. Aqui está o que eles tinham a dizer

O público americano está estreitamente dividido quanto às perspectivas para o segundo mandato de Donald Trump, revela uma nova sondagem da CNN conduzida pelo SSRS, com 52% dos adultos a expressarem sentimentos positivos e 48% a responderem negativamente.

Essas emoções contrastantes decorrem de conjuntos de preocupações e prioridades muito diferentes.

Um dos maiores impulsionadores para os americanos que expressam entusiasmo ou optimismo sobre a próxima passagem de Trump na Casa Branca é a esperança de que ele melhore a economia, com muitos também citando com aprovação o seu primeiro mandato. Por outro lado, aqueles que são pessimistas têm maior probabilidade de citar preocupações sobre o seu caráter. E uma parte significativa daqueles que dizem ter medo do que está por vir dizem que estão assustados com a perspectiva do aumento da intolerância, do enfraquecimento da democracia ou do impacto que a sua administração poderá ter nas suas próprias vidas.

Na pesquisa, cerca de mil americanos avaliaram seus sentimentos em relação ao retorno de Trump ao cargo e explicaram com suas próprias palavras por que se sentiam assim.

“Embora eu não aprove muitas das coisas que ele fez ou disse, como recém-licenciado a entrar no mercado de trabalho, era preciso fazer uma mudança”, escreveu uma mulher de Nova Jersey, na casa dos 20 anos, que se descreveu como optimista. “Além disso, desde que a covid aconteceu, muitas coisas e lugares simplesmente não são mais o que costumavam ser. Espero que ele impulsione a economia e lembre ao nosso país os nossos verdadeiros valores.”

“Quando o presidente do seu país for racista, criminoso e ganancioso, pessoas que correspondam à sua visão de vida o seguirão”, escreveu uma mulher do Arizona, também na casa dos 20 anos, que disse estar com medo. “Não me sinto segura na América como mulher negra.”

A percentagem de americanos que se dizem não só pessimistas mas também receosos, 29%, superou os 19% que se consideram não apenas optimistas mas também entusiasmados.

O sentimento público é geralmente semelhante às perspectivas das sondagens da CNN após a reeleição de Barack Obama em Novembro de 2012, quando 15% dos americanos se declararam entusiasmados e 29% receosos. Em Novembro de 2004, as opiniões fortes sobre o segundo mandato de George W. Bush estavam divididas de forma mais equilibrada, com 23% entusiasmados e 24% receosos. Trump, que, ao contrário de Obama e Bush, cumpre mandatos não consecutivos, viu as avaliações públicas do seu primeiro mandato aumentarem retrospectivamente.

As opiniões no inquérito mais recente estão fortemente divididas em linhas partidárias, com 93% dos republicanos e independentes com tendências republicanas a expressarem uma perspectiva positiva, e 85% dos democratas e independentes com tendências democratas a partilharem uma visão negativa. As opiniões também são mais positivas entre os americanos sem diploma universitário (58%), americanos brancos (57%) e hispano-americanos (53%) do que aqueles que se formaram na faculdade (40%) ou negros americanos (25%).

Por trás dos sentimentos amplamente negativos dos democratas, há uma divisão de género na intensidade com que essas preocupações são sentidas. Embora cerca de metade dos homens democratas ou com tendência democrata (49%) se descrevam como tendo medo quando olham para o futuro, esse número sobe para 65% entre as mulheres alinhadas com o partido.

A CNN examinou mais de perto como diferentes partes do público descrevem o que está por trás de seus sentimentos em relação aos próximos quatro anos. Algumas citações são ligeiramente editadas por motivos gramaticais, ortográficos ou concisos.

Entre aqueles que se autodenominaram optimistas, a maior parte, 22% citaram razões económicas, incluindo esperanças de uma inflação mais baixa ou de uma redução no custo de vida.

“Nossa economia está em declínio há muitos anos. Vi o que ele pode fazer pela economia através da sua última presidência e estou entusiasmada”, escreveu uma republicana do Wisconsin na casa dos 40 anos. Outros entrevistados escreveram que estavam à espera de “ver se os alimentos ficariam mais acessíveis” ou que “muitas regulamentações esmagadoras seriam eliminadas”. Um escreveu que a economia “tem de começar a melhorar rapidamente”.

Outros 19% que se disseram otimistas citaram o mandato anterior de Trump. Muitos nesse grupo encararam a sua primeira presidência com aprovação: “A vida era muito melhor quando ele era presidente antes”, escreveu um entrevistado. Outro escreveu: “Ele fez um ótimo trabalho na primeira vez e a experiência é um excelente professor. Ele fará um trabalho ainda melhor desta vez.”

Um texano de tendência republicana, na casa dos 30 anos, teve uma visão menos positiva do primeiro mandato de Trump, mas ainda assim disse estar optimista: “Ele chegará ao poder e terá de lidar com problemas sérios, por isso não encarará a presidência levianamente como da última vez”.

Outros 10% mencionaram a política de imigração, a fronteira ou a deportação, com 8% citando a política externa, 8% uma expectativa de que Trump traria mudanças e 7% dizendo que sentiam que ele faria um trabalho melhor do que o presidente Joe Biden ou outros democratas. .

“Não importa o que Trump faça por este país, será melhor do que qualquer coisa feita nos últimos 4 anos”, escreveu uma independente da Flórida, de tendência republicana, na casa dos 80 anos. “Isso incluirá parar a imigração ilegal, esperançosamente abrir o gasoduto novamente, acabar com os esportes transgêneros, ajudar a economia, trazendo empregos de volta para a América.”

Dez por cento ofereceram declarações mais amplamente positivas, com alguns simplesmente se descrevendo como pessoas otimistas.

“É mais uma escolha pessoal permanecer otimista do que algo que Trump fez pessoalmente para inspirar isso em mim”, escreveu uma mulher independente do Texas na casa dos 30 anos.

Entre aqueles que se declararam receosos, 15% descreveram Trump como preconceituoso ou expressaram preocupações de que ele incitasse ao ódio entre os seus seguidores.

“Ele está fazendo mudanças que ameaçam qualquer pessoa que tenha aparência física de ser de outro país, seja mulher ou seja deficiente. Essencialmente, qualquer pessoa que não seja ele pode estar em perigo”, escreveu uma mulher democrata de Nova Iorque, na casa dos 60 anos.

Outros 13% descreveram o presidente eleito como egoísta ou egoísta, com 11% a expressar receios de que ele ameaçasse a democracia ou tentasse governar como ditador, e quase 1 em cada 10 descreveu-o como não qualificado ou incompetente.

“Ele destruirá este país de dentro para fora”, escreveu uma democrata do Texas na casa dos 60 anos. “Ele está nomeando pessoas que não são qualificadas e são criminosas, e pessoas que lhe devem favores, e farão tudo o que ele lhes pedir. Ele não entende a economia e, pior ainda, não se importa, desde que esteja ganhando dinheiro e tenha poder.”

“Ele disse várias coisas que me fazem acreditar que se tornará um ditador”, escreveu um homem de 50 anos, de tendência democrata, do Tennessee. “Ele acha que este é apenas mais um reality show e que destruirá a nossa democracia tal como a conhecemos.”

E 8% disseram ter medo de como poderiam ser pessoalmente afetados – um grupo que incluía uma mulher trans que vivia no Texas, uma estudante de ensino com um parceiro não binário e uma mulher negra que trabalhava como educadora de Título 1.

“Tenho medo de que eu e minhas filhas percamos nossos direitos básicos. Receio que as comunidades minoritárias à nossa volta sejam alvo”, escreveu outra mulher, uma democrata da Pensilvânia na casa dos 30 anos. “A inflação já está nos matando e só vai piorar.”

Entre aqueles que se descreveram como pessimistas, uma pluralidade de 14% descreveu Trump como alguém que se colocava acima do bem do país, enquanto 13% mencionaram as características pessoais de Trump e 11% referiram o seu desempenho passado – de uma forma mais negativa do que aqueles que expressaram otimismo. .

“Donald Trump foi um presidente pobre da primeira vez”, escreveu um independente de Massachusetts na casa dos 30 anos. “Agora que ele foi reeleito, acho que ele verá isso como uma permissão para desconsiderar leis e políticas que não teria da primeira vez. Ele já demonstrou um flagrante desrespeito pelas leis, então não acho que será melhor na segunda vez.”

Outros 11% mencionaram as nomeações anunciadas por Trump ou as pessoas que o rodeiam.

“O homem, Trump, é um criminoso, condenado por crimes, está rodeado de pessoas ineptas, cuja moral e princípios são tão baixos como os seus”, escreveu um independente de Maryland, de tendência democrata, na casa dos 50 anos. “Este homem só se preocupa com poder e egoísmo e como se tornar mais rico. Sua segunda preocupação é a retribuição. Claro que estou pessimista!!

Entre aqueles que expressam entusiasmo pelo segundo mandato de Trump, 23% mencionaram questões económicas e 20% citaram o seu historial durante o seu primeiro mandato.

“A economia piorou muito nos últimos quatro anos sob a administração Biden e estou ansioso para que Donald Trump conserte isso”, escreveu uma republicana da Geórgia na casa dos 30 anos.

Parcelas significativas também mencionaram a imigração, a fronteira ou a deportação (12%), a política externa (12%) ou elogiaram Trump como um líder forte (11%).

“DJT é um homem de palavra”, escreveu uma republicana do Wyoming na casa dos 70 anos. “Ele faz o que diz que vai fazer. Olha o quanto ele já fez e nem chegou ao cargo ainda. O resto do mundo está tentando se aproximar dele porque o respeita. Portanto, eles nos respeitarão como nação.”

Outros elogiaram Trump como uma melhoria em relação ao seu antecessor, citaram a sua promessa de “tornar a América grande novamente” ou expressaram fé em Trump para colocar o país de volta nos trilhos.

E um republicano do Missouri na casa dos 30 anos ofereceu uma explicação diferente para o seu entusiasmo. “Para o bem ou para o mal, será emocionante”, escreveu ele. “Divertido.”

A pesquisa da CNN foi conduzida pelo SSRS de 5 a 8 de dezembro entre uma amostra nacional aleatória de 1.011 adultos selecionados de um painel baseado em probabilidade. As pesquisas foram realizadas on-line ou por telefone com um entrevistador ao vivo. Os resultados da amostra completa têm margem de erro amostral de mais ou menos 3,8 pontos percentuais.

