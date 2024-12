Aaron Chalmers e outros 2 voluntários para lutar contra Darren Till depois que Tommy Fury ‘se cagou’

Se Darren Till ainda quiser lutar em janeiro, não lhe faltam voluntários.

Após a notícia de que Tommy Fury desistiu de uma luta de boxe com Till marcada para 18 de janeiro, os lutadores Billy Joe Saunders, Aaron Chalmers e Anthony Taylor jogaram seus chapéus no ringue para enfrentar Till. Fury afirmou que a recusa de Till em seguir as regras do boxe e ameaçar com “chutes e outras táticas estúpidas de MMA” fez com que ele deixasse de enfrentar o ex-astro do UFC.

Isso claramente não é um problema para Chalmers, um ex-astro de reality shows que competiu em diversas modalidades, incluindo MMA. Em uma postagem no Instagram, Chalmers escreveu: “Mais do que feliz em aceitar essa luta desde [Fury] cagar-se.

Em um vídeo, Chalmers afirmou que estava originalmente em negociações para lutar contra Till em dezembro, antes de Fury marcar a luta. O ex-competidor do Bellator chegou ao ponto de dar as boas-vindas a Till misturando as artes marciais caso eles se encontrassem no ringue de boxe.

“Estou pronto para lutar contra Darren em dezembro, janeiro, fevereiro, então ficarei feliz em intervir e pegar a bolsa de Tommy Fury e lutar contra Darren Till”, disse Chalmers em um vídeo que acompanha. “Ele pode felizmente me dar chutes na cabeça porque ele vai acertar de volta. Não há perigo algum, então pronto.”

A luta mais recente de Chalmers aconteceu no ringue Misfits Boxing em setembro de 2023, quando ele perdeu por nocaute técnico no terceiro round (paralisação de escanteio) para Idris Virgo.

Saunder está saindo de sua primeira derrota, uma derrota por paralisação na oitava rodada para Canelo Alvarez em maio de 2021, que viu Saunders sofrer sérios danos na órbita ocular. Ele não lutou desde então, mas parece ansioso para voltar a lutar contra Till.

“Faça uma oferta e eu intervirei”, escreveu Saunders em uma história no Instagram. “O velho cigano gordo vai assumir isso daqui.”

Antes de perder para Canelo, Saunders tinha 30-0 em sua carreira profissional.

Talvez a chamada menos surpreendente tenha vindo do campeão meio-pesado do Misfits Boxing, Anthony Taylor. O ex-lutador de MMA é conhecido por chamar a atenção de todos que estão à vista e tem Till em sua lista, segundo comentário que fez nas redes sociais.

“Anthony Taylor x Darren Till”, escreveu Taylor. “Evento principal, reserve [Misfits Boxing].”

Os dirigentes do Misfits Boxing não anunciaram se será feita uma tentativa de manter Till no cartão ou se ele será remarcado para outra data.