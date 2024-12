ABC News resolve processo por difamação com Trump por US$ 15 milhões

CNN

A ABC News pagará US$ 15 milhões a uma “fundação e museu presidencial” em um acordo alcançado com o presidente eleito Donald Trump em seu processo por difamação contra a rede e o âncora George Stephanopoulos.

O acordo, que foi apresentado publicamente no sábado, revela que a rede também pagará US$ 1 milhão em honorários advocatícios de Trump e emitirá um pedido de desculpas.

A ABC News emitirá a seguinte declaração como nota do editor no artigo online no centro do processo: “ABC News e George Stephanopoulos lamentam as declarações sobre o presidente Donald J. Trump feitas durante uma entrevista de George Stephanopoulos com a deputada Nancy Mace no ABC’s Esta semana, em 10 de março de 2024.”

“Estamos satisfeitos que as partes tenham chegado a um acordo para encerrar o processo nos termos do processo judicial”, escreveu um porta-voz da ABC News em um comunicado.

Trump entrou com a ação no tribunal federal da Flórida no início deste ano, argumentando que Stephanopoulos e ABC News o difamaram quando o âncora disse 10 vezes durante uma entrevista polêmica no ar com a deputada republicana da Carolina do Sul, Nancy Mace, em março, que um júri concluiu que Trump tinha “ estuprada” E. Jean Carroll.

Carroll alegou que Trump a estuprou em uma loja de departamentos em meados da década de 1990 e que a difamou quando negou sua alegação. Trump negou todas as irregularidades contra Carroll.

Em 2023, um júri concluiu que Trump abusou sexualmente de Carroll, o suficiente para responsabilizá-lo por agressão, embora não tenha concluído que Carroll provou que a violou. O júri concedeu a Carroll US$ 5 milhões por agressão e difamação. Em janeiro, Carroll recebeu uma indemnização adicional de 83,3 milhões de dólares por declarações difamatórias feitas por Trump que a menosprezaram e negaram as suas acusações de violação.

Um juiz concluiu em agosto de 2023, ao rejeitar a contra-ação de Trump contra Carroll, que a alegação de que Trump estuprou Carroll era “substancialmente verdadeira”. O juiz escreveu que Trump a “violou” no sentido mais amplo da palavra, como as pessoas geralmente entendem, embora não como é estritamente definido pela lei do estado de Nova Iorque.

Na ação movida contra a ABC News em março, Trump alegou que as declarações de Stephanopoulos eram “falsas, intencionais, maliciosas e destinadas a causar danos”.

Em julho, um juiz recusou-se a rejeitar o processo de Trump contra a rede, escrevendo que essas definições eram suficientemente diferentes. Ele acrescentou que o caso dependeria “se é substancialmente verdadeiro dizer que um júri (ou júris) considerou (Trump) responsável por estupro por um júri, apesar do veredicto do júri concluir expressamente que ele não era responsável por estupro”.

O acordo veio um dia depois de um juiz federal decidir que Trump e Stephanopoulos devem prestar depoimento na próxima semana. O presidente eleito pode agora evitar testemunhar sob juramento, o que poderia acarretar potenciais riscos jurídicos enquanto se prepara para regressar à Casa Branca.

Trump tem um histórico de entrar com ações judiciais contra a mídia noticiosa. No final de outubro, ele abriu um processo contra a CBS, exigindo US$ 10 bilhões em indenização pela entrevista do canal “60 Minutes” com a vice-presidente Kamala Harris. Seu advogado alegou que a entrevista com Harris e a programação associada foram “atos partidários e ilegais de eleição e interferência eleitoral” destinados a “enganar o público e tentar inclinar a balança” da eleição presidencial a seu favor.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.

Brian Stelter, Marshall Cohen e Kaanita Iyer da CNN contribuíram para este relatório.