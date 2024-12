CNN

O Departamento de Estado dos EUA está anunciando uma recompensa de até US$ 10 milhões por informações que levem à captura de Abu Mohammad al-Jolani, que a agência designou pela primeira vez como terrorista há mais de uma década, dizendo que seu grupo “realizou vários ataques terroristas em todo o país”. Síria.” No entanto, Jolani é também o líder das forças rebeldes que acabaram de derrubar o regime tirânico do ditador sírio Bashar al-Assad numa ofensiva rápida que surpreendeu o mundo.

Como resultado, Jolani é agora o líder de facto de mais de 23 milhões de sírios e dos vários milhões de refugiados sírios que estão fora do seu país, muitos dos quais irão certamente querer regressar a casa agora que Assad se foi.

Então, quem é Jolani e o que ele quer? Como um “combatente estrangeiro” sírio com pouco mais de 20 anos, Jolani atravessou o Iraque para lutar contra os americanos quando estes invadiram o país na primavera de 2003. Isso acabou por levá-lo à notória prisão iraquiana administrada pelos EUA, Camp Bucca, que se tornou um principal campo de recrutamento para grupos terroristas, incluindo o que viria a ser o ISIS.

Libertado de Camp Bucca, Jolani voltou para a Síria e começou a lutar contra o regime baathista de Assad, fazendo-o com o apoio de Abu Bakr al-Baghdadi, que mais tarde se tornaria o fundador do ISIS.

Na Síria, Jolani fundou um grupo militante conhecido como Jabhat al-Nusra (“Frente da Vitória” em inglês), que jurou lealdade à Al Qaeda, mas em 2016, Jolani rompeu com o grupo terrorista, de acordo com o Centro de Defesa Naval dos EUA. Análises.

Desde então – ao contrário da Al Qaeda, que promoveu uma quixotesca guerra santa global – o grupo de Jolani, agora conhecido pelas iniciais HTS (Hayat Tahrir al-Sham), empreendeu o trabalho mais prosaico de tentar governar milhões de pessoas na província do noroeste da Síria. de Idlib, fornecendo serviços básicos, de acordo com o estudioso de terrorismo Aaron Zalin, que escreveu um livro sobre HTS.

Jolani raramente dá entrevistas a organizações de notícias ocidentais, mas na quinta-feira conversou com Jomana Karadsheh, da CNN. Nessa entrevista, Jolani esforçou-se para se distanciar de grupos terroristas sunitas como o ISIS e a Al Qaeda, dizendo: “As pessoas que temem a governação islâmica ou viram implementações incorrectas da mesma ou não a compreendem correctamente”, e tentou tranquilizar a Síria. minoria alauita e cristã, dizendo: “Essas seitas coexistem nesta região há centenas de anos e ninguém tem o direito de eliminá-las”.

Jolani, agora com 42 anos, também disse à CNN que amadureceu desde que lutou contra os americanos no Iraque, há duas décadas: “Uma pessoa na casa dos vinte terá uma personalidade diferente de alguém na casa dos trinta ou quarenta, e certamente de alguém na casa dos cinquenta. ” É difícil avaliar a veracidade das recentes declarações apaziguadoras de Jolani e o que poderão significar a longo prazo, embora os seus homens não tenham levado a cabo massacres sectários ao estilo do ISIS quando tomaram cidades sírias.

Do ponto de vista dos EUA, um indicador positivo também seria se Jolani ajudasse a encontrar Austin Tice, um jornalista americano que desapareceu na Síria há doze anos e que o presidente Joe Biden disse no domingo acreditar que ainda estava vivo.

Então, Jolani é simplesmente o mesmo velho vinho jihadista reembalado numa nova garrafa “inclusiva”? Ou estará mais nos moldes de um líder islâmico como o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que, embora não seja um democrata liberal, não desencadeará uma limpeza sectária na sua população?

Vale a pena lembrar que o Talibã se posicionou como um Talibã 2.0 mais gentil e gentil antes de tomar todo o Afeganistão no verão de 2021, e agora governa com punho de ferro e misógino, assim como fez na última vez em que esteve no poder antes do Ataques de 11 de setembro. E quando o ISIS tomou grande parte do Iraque, há uma década, o exército terrorista suprimiu impiedosamente praticamente todos os grupos étnicos e religiosos, com excepção dos sunitas. Portanto, o tratamento dispensado por Jolani aos alauitas e cristãos que ele agora governa será um indicador importante de sua verdadeira face.

Por sua vez, a administração Biden não se arrisca a saber se Jolani tem capacidade para gerir a ameaça do ISIS. O Comando Central dos EUA anunciou no domingo que realizou mais de 75 ataques contra supostos campos e agentes do ISIS no centro da Síria.

No sábado, o presidente eleito Donald Trump postou sobre a Síria em letras maiúsculas: “ESTA NÃO É A NOSSA LUTA. DEIXE ACONTECER. NÃO SE ENVOLVA!” Mas os EUA já estão envolvidos na Síria, com quase 1.000 soldados norte-americanos destacados para lá numa missão anti-ISIS. As forças americanas estão na Síria há uma década e, durante o seu primeiro mandato, Trump debateu-se sobre a retirada de todas elas. O que fazer com as forças dos EUA na Síria é uma decisão que Trump provavelmente enfrentará quando assumir o cargo.

Em 2003, os americanos derrubaram outro ditador Baath, Saddam Hussein, no Iraque, e depois despediram cerca de 30 mil membros do partido Baath que governava o país. Também dispersaram cerca de meio milhão de membros das forças armadas iraquianas. Isto simultaneamente derrubou o governo do Iraque, ao mesmo tempo que criou um grande quadro de homens furiosos, armados e treinados, alguns dos quais se juntaram à insurgência que lutava contra as forças dos EUA. Jolani estava então a lutar contra os americanos no Iraque, por isso presumivelmente está ciente desta história instrutiva.

Na Líbia, em 2011, uma campanha de bombardeamento da NATO liderada pelos EUA contribuiu para a queda de outro ditador secular brutal, Moammar Gadhafi. Treze anos depois, a Líbia ainda está envolvida numa guerra civil com países como os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, a Rússia, a Turquia e os EUA, todos apoiando ou atacando várias facções na guerra.

Talvez Jolani consiga realizar o truque de trazer ordem à Síria, mantendo ao mesmo tempo muitos dos burocratas de Assad no lugar, para que o país continue a ser governado e, ao mesmo tempo, prossiga uma estratégia de “grande tenda” de protecção de todas as minorias religiosas da Síria.

Jolani venceu a guerra contra um dos 21st os piores ditadores do século. Agora começa a parte difícil.