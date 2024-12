Alex Padilla e Hugo González, no radar do Pumas

Pumas procura goleiro mexicano para disputar a posição com Julio González

MÉXICO — Goleiros mexicanos Alex Padilha sim Hugo González estão no radar Pumasfontes confidenciadas perto de ESPN. O jogador de Atlético de Bilbao e o elemento Mazatlán são as principais opções para disputar a posição com Júlio González.

No caso de Alex Padilhaque atua no Atlético de Bilbao da LaLiga, já teve reuniões com o conselho de administração da Pumase embora as negociações tenham sido muito boas, do lado felino ainda não decidiram fechar a juventude mexicana.

Enquanto isso, Hugo González É um jogador que a comissão técnica comandada por Gustavo Lema conhece perfeitamente, quando combinaram Monterrei. O goleiro mexicano já conversou com os gatos, mas assim como Padilhasua possível transferência ainda não foi fechada.

Hugo González, opção para o gol do Pumas. Imago7

Embora ambos sejam elementos comprovados, a ideia de Pumas é trazer um goleiro que possa criar uma competição interna importante para Júlio Gonzálezque viveu bons anos com felinos.

Alex Padilha Ele já tinha uma ligação com o Seleção Mexicana e no início desta temporada começou como titular no gol do Atlético de Bilbaoisto após a lesão de Unai Simón, que não pôde ser titular no Campeonato Espanhol.

Enquanto isso, González foi titular com Mazatlán nas últimas campanhas e é um goleiro comprovado em Liga MXjá que teve passagem América, MonterreiNecaxa e Juárez. Além disso, no passado também fazia parte do Seleção Nacional.

Gil Alcalá não entra em planos

Além do mais, Gil Alcalá não entra nos planos da diretoria felina após seu contrato com o Pumas. Da mesma forma, a alta direção do Auriazul considerou não renovar seu contrato e abrir espaço para outro goleiro que possa competir com Júlio González.

Alcalá Ele mal teve minutos com eles Pumas em sua segunda etapa pelo time da capital, que foi do Apertura 2023 ao Apertura 2024. Com o time titular somou apenas quatro jogos como titular nesse período.