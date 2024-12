Alexander Volkanovski lista seus 5 maiores lutadores de todos os tempos

Alexander Volkanovski não se considera um dos cinco maiores lutadores de todos os tempos.

A conversa sobre quem é o Maior de Todos os Tempos está sempre presente no MMA e, nos últimos anos, Volkanovski começou a entrar na conversa ao montar uma das maiores disputas pelo título dos penas de todos os tempos. No entanto, as derrotas em três das quatro lutas anteriores (embora duas delas tenham ocorrido no peso leve para o campeão Islam Makhachev) fizeram alguns fãs reconsiderarem. E sejam as derrotas recentes ou o ex-campeão ser simplesmente humilde demais para se incluir, “O Grande” nunca acha que estará no Top-5.

“Os 5 melhores lutadores de todos os tempos. Droga”, disse Volkanovski em seu canal no YouTube enquanto respondia às perguntas dos fãs. “Tudo bem, vamos entrar nisso. Vou dizer Demetrious Johnson. Vou ter que jogar Jon Jones lá. Todo mundo conhece minha opinião sobre os problemas fora dele, mas ele simplesmente foi campeão – ele está no topo desde sempre. Então você não pode não. Eu sei que muitas pessoas sempre vão jogar fora essas coisas – e eu mesmo faço isso porque me orgulho de tentar ficar longe de toda essa porcaria também – mas você não pode negar a habilidade dele. Ele é definitivamente um dos maiores de todos os tempos, então você tem que dar isso a Jon Jones.

“Então Demetrious Johnson, Jon Jones, Georges St-Pierre. Georges St-Pierre definitivamente deveria estar lá. … Vou ter que jogar o Anderson Silva lá, e vou jogar o meu garoto Israel Adesanya também. Muitos campeonatos [and] quando se trata de trocação, sinceramente acho que ele é o maior striker que o UFC já viu. Então irei com Israel Adesanya também.”

Adesanya e Volkanovski são companheiros de equipe no City Kickboxing, então não é surpresa que o ex-campeão dos penas tenha demonstrado amor por ele. No entanto, é um pouco surpreendente que ele tenha se deixado fora da lista. Alguns consideram Volkanovski o maior campeão peso pena de todos os tempos, e suas cinco defesas de título bem-sucedidas estão em segundo lugar, atrás apenas do membro do Hall da Fama do UFC, José Aldo.