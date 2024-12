Alexandre Pantoja classifica GOATs peso mosca após vitória sensacional no UFC 310, Demetrious Johnson responde à chamada

Alexandre Pantoja acredita que está subindo no ranking do GOAT.

No sábado, Pantoja defendeu com sucesso o título peso mosca, finalizando Kai Asakura no segundo round do UFC 310. A vitória foi a terceira defesa de título de Pantoja, colocando-o em segundo lugar na lista do UFC, atrás do grande Demetrious Johnson. E com múltiplas vitórias sobre os principais candidatos no peso mosca, Pantoja agora quer uma oportunidade de lutar contra o homem que está à sua frente.

“Como uma cabra? É isso que estou tentando fazer agora”, disse Pantoja ao ser questionado sobre sua sequência de vitórias na coletiva pós-luta do UFC 310. “Sinto que estou perto de mais vitórias nessa categoria. É por isso que falei sobre Demetrious Johnson. Me desculpe se estou errado em dizer sobre isso. Todo o meu respeito por ele, mas eu fiz isso. Limpei a divisão. Já venci o número 1 e o número 2 várias vezes. O UFC me traz outro cara, outro campeão do mundo inteiro, e eu finalizei ele. Essa é a luta que faz sentido para mim.

“E o peso mosca é tão diferente agora. A época em que Demetrious Johnson lutou não foi bem assim. Nas últimas quatro lutas, lutei com um mexicano, um australiano, um americano e um japonês. tudo mudou. Você tem bons lutadores em todo o mundo. Atualmente, é tão difícil manter esse cinturão. … Tempos difíceis agora. Não é como antes.”

“Todo respeito a Demetrious Johnson. Eu o respeito, eu o amo, porque ele abriu todas as portas para nós. Mas essa é a luta que eu quero.”

Infelizmente para Pantoja, a luta dos seus sonhos não parece ser uma opção. Johnson não compete pelo UFC desde que foi negociado para o ONE Championship em 2018 e, no início deste ano, se aposentou do esporte. “Mighty Mouse” ouviu o apelo de Pantoja, mas disse que não tem intenção de encerrar sua aposentadoria.

Pessoal, me ofereceram 2 milhões de dólares para lutar!! Eu recusei, não quero mais brigar. Vídeo do YouTube será lançado em breve -Demetrious Johnson (@MightyMouse) 8 de dezembro de 2024

Portanto, Pantoja pode não conseguir perseguir Johnson lutando contra ele, e o recorde de 11 defesas de título de Johnson torna uma tarefa difícil desafiá-lo dessa maneira, mas “O Canibal” não está totalmente sem sorte. Sua vitória sobre Asakura levou Pantoja a um empate com Johnson e Joseph Benavidez pelo maior número de vitórias na história da divisão, e com Johnson e o ex-campeão Deiveson Figueiredo pelo maior número de finalizações na história da divisão do UFC. E para Pantoja, adicionar seu nome ao livro dos recordes dessa forma o fez subir no ranking de peso mosca de todos os tempos.

“Essa é uma pergunta difícil porque Demetrious Johnson tem múltiplas defesas”, disse Pantoja quando questionado sobre a classificação dos GOATs peso mosca. “Henry Cejudo, ele é campeão olímpico, campeão peso mosca, campeão peso galo, e então você me tem. Aí você tem o Figueiredo e depois você tem [Brandon] Moreno. Acho que isso faz sentido.”