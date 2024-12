Alexandre Pantoja critica Demetrious Johnson após colocar Kai Asakura para dormir na luta principal do UFC 310

Alexandre Pantoja não deixou dúvidas de que é o melhor peso mosca do mundo com mais uma atuação impressionante na luta principal do UFC 310.

Muito se falou sobre Kai Asakura entrar na promoção e conseguir a disputa pelo título em sua primeira luta, mas Pantoja provou que o jogo tem níveis depois de dominar completamente o ex-campeão do RIZIN. Após um forte round inicial, Pantoja garantiu uma queda para iniciar o segundo e rapidamente finalizou o mata-leão que encerrou a luta.

Apesar de seus melhores esforços para se libertar, Asakura acabou sucumbindo à finalização ao adormecer com o árbitro retirando Pantjoa aos 2:05 do segundo round.

“Esse é o nível, o nível do UFC que está tão alto aqui”, disse Pantoja após sua terceira defesa consecutiva de título. “Você acha que alguns japoneses [fighter] vai vir aqui e pegar meu cinto? Não. Quando o octógono está fechado, esta é a minha cidade, esta é a minha cidade.”

Embora Pantoja tenha acabado com ele, Asakura mostrou muita confiança para começar a luta quando saiu atirando imediatamente e realmente pegou Pantoja com alguns golpes fortes, mas o brasileiro foi implacável arrastando a luta para o chão. Apesar de suas melhores tentativas para manter o controle, Pantoja não conseguiu manter Asakura embaixo dele enquanto os pesos-mosca se levantavam.

A partir daí, Asakura começou a explodir para frente com alguns socos fortes e pesados, mas Pantoja parecia feliz em trocar bombas com ele. Enquanto Pantoja permanecia enrolado como uma mola, Pantoja continuou a atacar e até acertou o ex-campeão do RIZIN no corpo com um chute forte.

O ritmo de Pantoja nunca diminuiu enquanto ele fazia a transição de suas trocações para outra queda, desta vez apenas pulando nas costas de Asakura enquanto os lutadores caíam no chão.

Pantoja foi cirúrgico ao cortar a defesa de Asakura antes de finalmente afundar o braço sob o queixo para garantir o mata-leão. Embora tivesse que fazer alguns ajustes, Pantjoa sabia que tinha finalizado depois de finalmente finalizar com Asakura caindo mole apenas alguns segundos depois.

Com esta última vitória, Pantoja consolida ainda mais sua posição no topo da divisão até 125 libras, mas sem um bando de novos adversários alinhados para enfrentá-lo, ele voltou sua atenção para o maior peso mosca de todos os tempos.

“Ele não luta mais. Ele se aposentou este ano. Mas isso é algo para você, Demetrious Johnson”, gritou Pantoja. “Eu sou o GOAT aqui. Se você quiser provar que é o GOAT, volte.”

Embora pareça altamente improvável que Johnson – que ainda está sob contrato com o ONE Championship – sequer considere um retorno à ação, Pantoja acertou em cheio sem um oponente claro o aguardando no UFC.