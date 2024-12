Aljamain Sterling está se dando um choque de realidade.

Movsar Evloev derrotou Sterling em uma luta preliminar disputada no UFC 310 no último sábado, uma luta que potencialmente determinaria o desafiante número 1 até 145 libras. Sterling, ex-campeão peso galo, enfrentou Evloev em uma disputada luta de grappling, mas ficou aquém das cartas.

Em seu O Podcast de Scraps SemanaisSterling revelou que conversou com sua equipe após a derrota e foi aberto sobre a possibilidade de aposentadoria.

“Quando estávamos na sala dos fundos, [Coach Ray Longo] tinha acabado de sair e eu disse aos caras, eu estava tipo, ‘Vou avisar a vocês que realmente não sei o que vou fazer a partir daqui. Preciso deixar isso se acalmar um pouco, mas aos 35 anos, não sei se realmente quero subir na hierarquia novamente’”, disse Sterling. “Não quero dizer do zero, mas o objetivo final é muito mais longe. Estou em um ponto em que vale a pena o tempo investido nas cirurgias, na dor, no treinamento, no sacrifício?

“Ainda tenho essa luta para me comprometer a fazer isso até o cinturão novamente, sabendo que ainda há uma boa chance, como se ainda houvesse alguns outros cães com quem eu poderia lutar e não deixar a luta acontecer do meu jeito. Então não sou ignorante quanto a isso. É como tomar uma decisão. Eu continuo ou apenas ajudo os caras e os ajudo a se preparar para suas lutas e outras coisas e talvez apenas faça lutas divertidas. Não sei, não quero me aposentar, mas tenho que ver o que o UFC oferece e então tomar a decisão de partir daí para ver onde está minha posição.”

Sterling caiu para 1-1 desde que subiu para o peso pena em abril passado. Depois de perder o título peso galo para Sean O’Malley por nocaute no UFC 292, Sterling se recuperou com uma vitória por decisão sobre o lutador classificado até 145 libras Calvin Kattar no UFC 300. Isso o colocou no caminho certo para uma chance pelo segundo título, mas a derrota para Evloev põe fim a essa conversa por enquanto.

Não são nem mesmo os resultados que Sterling está mais preocupado, mas sim o árduo processo pelo qual se deve passar para chegar a esses resultados.

“É difícil falar assim porque tenho apenas 35 anos”, disse Sterling. “Eu sei que as pessoas pensam que você ainda está bem e tudo mais, mas meu corpo dói. Não consigo treinar como antes. Eu fazia dois, três treinos por dia, não aguento mais. Mesmo as sessões de luta que eu faria até 35, sinto que não posso mais fazer isso. Não consigo treinar como antes e não sei se isso me deu uma vantagem ou apenas quebrou ainda mais meu corpo, mas é aí que estou. Então, só preciso ver onde as fichas caem e partir daí.”

Todos os três juízes pontuaram a luta da mesma forma, dando a Sterling o primeiro round e os dois últimos rounds para Evloev. É dessa terceira rodada que Sterling mais se arrepende, pois sentiu que fez o suficiente para merecer a aprovação.

Uma coisa é certa: ele adoraria ter outra oportunidade de dar a Evloev a sua primeira derrota.

“Não sei, ainda estou meio dividido no terceiro round”, disse Sterling. “Eu posso ver como eles deram a ele o terceiro, mas ainda estou tipo, três minutos e meio contra um minuto e meio. Eu sei que ele estava dando os socos pouco movimentados, mas não sei, ainda estou meio dividido, sinto que acertei os golpes mais efetivos no começo em pé. A grande batida. Eu senti que bati na cabeça dele.

“É o que é, eu entendo. Não estou muito indeciso, mas posso ver porque há muita gente dividida, como se eu devesse ter vencido o terceiro. Eu gostaria de ter uma decisão sobre Ciryl Gane e receber aprovação para isso. … Acho que uma coisa no fundo da minha mente é: só acho que precisamos fazer isso de novo. Eu realmente quero. O cara é bom, ainda acho que posso vencê-lo. Eu ainda acredito que posso vencê-lo. Não acho que aquela luta me deixou como se eu não estivesse no nível dele, não posso ser campeão nessa categoria de peso, senti que depois disso ainda havia mais a desejar de mim mesmo.”