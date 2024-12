Os pesos palhas Amanda Lemos e Iasmin Lucindo vão lutar dentro do octógono no UFC 313, que acontece no dia 8 de março, em Las Vegas. Várias pessoas com conhecimento da situação confirmaram a notícia ao MMA Fighting após reportagem da Ag. Lutar.

O UFC ainda não anunciou o confronto e a atração principal do card na T-Mobile Arena.

Lemos e Lucindo estão em 6º e 7º lugar no MMA Fighting Global Rankings, respectivamente.

Lemos (14-4-1), que já desafiou Zhang Weili pelo campeonato até 115 libras, busca voltar aos trilhos depois de perder para Virna Jandiroba em julho. Lemos venceu oito das 11 disputadas como peso palha no UFC, incluindo vitórias sobre Mackenzie Dern, Marina Rodriguez, Angela Hill e Michelle Waterson-Gomez.

Lucindo (17-5) está ótima desde que perdeu sua luta de estreia no UFC para Yazmin Jauregui, vencendo quatro seguidas. A jovem de 22 anos venceu duas vezes em 2024, ganhando decisões sobre Karolina Kowalkiewicz e Marina Rodriguez.