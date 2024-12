América conquistou quatro títulos à frente do Chivas em sete anos

Desde o último título do Guadalajara, os Águilas somam quatro campeonatos em cinco finais, enquanto o Rebanho disputou apenas mais uma final e perdeu.

O Clausura 2017 pode ser enquadrado como um ponto de viragem na história do futebol mexicano. Há exatos sete anos e meio, em maio de 2017, o Chivas eles ganharam seu último título Liga MX amarrar naquele momento América com 12 estrelas na era profissional do futebol asteca.

A última competição em que os Águilas não se classificaram para a Liguilla foi justamente o Clausura 2017, mas a partir de 2018, o Liga MX Foi pintado de azul creme e hoje América Ele já está quatro títulos à frente de seu maior rival esportivo, principalmente depois de se tornar o primeiro tricampeão da história dos torneios curtos.

O América conquistou o tricampeonato, distanciando-se da lista dos maiores vencedores da Liga MX. Imagens Getty

O diretor técnico da AméricaAndré Jardine, destacou que a façanha de sagrar-se tricampeão foi mais complicada do que muitos imaginam porque tiveram que superar diversas circunstâncias difíceis ao longo do ano. Abertura 2024.

“Este torneio foi o mais complicado porque não estar no Azteca (Estádio) pesou muito para nós, sentimos muitas saudades do Azteca, ao mesmo tempo todas as dificuldades que passamos desde o início do torneio, que começou com uma Copa América que envolveu falta de jogadores, algumas lesões que complicaram a nossa vida, começando mal e assimilando as críticas.”

A partir do Apertura 2017, quando Chivas teve que defender seu último título da liga, América Conquistou 4 campeonatos em 5 finais disputadas, enquanto o Rebanho disputou apenas mais uma final, na qual foi vice-campeão.

Como se não bastasse, a equipa azulcrema avançou às 14 Ligas possíveis com um saldo de 5 finais, 6 semifinais e 3 quartos de final. Por outro lado, a equipe de Guadalajara não conseguiu se classificar em 5 ocasiões; Em 4 ficou na fase de Repescagem ou Play In, em 2 ficou nas quartas de final, em 2 foi eliminado nas semifinais e em mais uma perdeu a final (Clausura 2023).

Ainda há 5 anos o dono do GuadalajaraAmaury Vergara, minimizou a possibilidade de que América aproveitou dois títulos na conta, quando a equipe do Coapa buscava o título 14 na final do Apertura 2019, que acabaria perdendo para o Rayados.

A continuidade poderia explicar grande parte do sucesso do time amarelo e do fracasso do clube rubro-branco, já que durante esses 7 anos e meio, América teve apenas um presidente e quatro treinadores, incluindo André Jardine, e Chivas Por outro lado, são 10 técnicos e 4 lideranças diferentes reportando-se a Amaury Vergara.

América Já é o clube com mais títulos da história dos torneios curtos com oito, superando os sete do Toluca e Pachuca, e bem acima dos três que possui Guadalajara de 1996 até hoje.

O domínio do time mais querido e odiado do México parece não ter contrapeso à vista.