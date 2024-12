América e Cruz Azul, sem lesões na semifinal de ida

Nenhuma equipe conseguiu abrir o placar no primeiro capítulo do Clássico Jovem pela passagem à final do Apertura 2024.

Ele América não conseguiu assumir a liderança no primeiro jogo de semifinais ao empatar sem gols contra um Cruz Azul que resistiu ao poderio do time penado e chegará com o fator posição na tabela a seu favor para buscar uma nova final.

La Maquina começou melhor a partida com dois chutes de média distância que testaram Malagón. A equipe de cimento buscou uma vantagem rápida, mas a equipe de André Jardine resistiu aos primeiros ataques durante os primeiros 15 minutos.

América e Cruz Azul empataram sem gols no jogo de ida da semifinal do Apertura 2024. Imago7

A equipe penada perdoou um corte certeiro na triangulação em que Luis Romo enfrentou Luis Malagón, mas a raspagem de Ramón Juárez no último minuto salvou a equipe penada.

O jogo foi equilibrado, os dois times se neutralizaram, nenhum deles quis dar espaço para alguma ação arriscada e dar o gol ao rival.

O segundo tempo começou com controle de Américaque passou a explorar a velocidade de seus meio-campistas e passou a causar danos nas laterais de La Maquina.

Tudo isso fez com que Kevin Mier entrasse em cena e demonstrasse sua qualidade com uma dupla defesa, primeiro no um contra um contra Brian Rodríguez dentro da pequena área, e na ação seguinte Alan Cervantes tentou de média distância e o O colombiano voou para manter o arco em zeros.

Depois do perigo que gerou América A equipe de cimento recuperou o controle da bola, começou a jogar seu ritmo, enquanto o América Eu estava tentando gerar alguma ação contra um time que estava bem.

Os dois times levaram tudo para uma série que deverá ser definida no próximo domingo, no mesmo campo do Estádio da Cidade Esportiva.