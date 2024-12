América leva vantagem rumo ao tricampeonato com reviravolta contra o Rayados

O Monterrey perdeu Ocampos devido a lesão e Canales abriu a final com um golaço, mas os Águilas recuperaram de desvantagem graças a Álvarez e Zendejas.

América deu o primeiro passo final do Abertura 2024 aposta Monterrei ao obter uma importante vitória pelo placar de 2 a 1, mas que terá que ser definida no próximo domingo, após um jogo em que o time penado deixou sua presa viva.

Listrado Foi condicionado pela lesão precoce de Lucas Ocampos, um dos seus homens mais importantes e que reduziu o rendimento da equipa de Monterrey e deu a vantagem ao longo do jogo ao seu rival.

O América venceu o jogo de ida da final com gols de Kevin Álvarez e Alejandro Zendejas. Imagens Getty

Durante os primeiros minutos, Kevin Álvarez perdeu o mais importante. O lateral atacou, fez um túnel para Gerardo Arteaga e ficou sozinho na frente do gol, mas finalizou mal e mandou o round por cima. Com as mãos na cabeça e nos joelhos, arrependeu-se de ter perdido a oportunidade.

Ambas as equipes se acomodaram após os primeiros minutos de adrenalina e o jogo ficou complicado na briga pelo controle do round.

Com meia hora de jogo, Sergio Canales foi incentivado a pegar a bola e finalizar de meia distância com um chute que bateu Malagón com um chute cruzado.

Canales abriu a final com um golaço. Imago7

Ele América Eles responderam rapidamente e antes dos 40 minutos encontraram o empate. Luis Cárdenas defendeu o primeiro chute, mas no rebote sobrou para Alejandro Zendejas, que cortou a bola. Para a fortuna azulcrema, a bola sobrou para Kevin Álvarez, que chutou com precisão para igualar o placar.

O jogo virou um vaivém constante que gerou leve perigo nas duas áreas, mas sem exigir os goleiros.

Logo no início do segundo tempo o América marcou com Alejandro Zendejas, que atuou como volante esquerdo e atacou a área para finalizar e vencer Cárdenas com chute cruzado. Os capitães assumiram o controle do jogo e buscaram dar um passo à frente na definição do título.

Zendejas completou a cambalhota para os Águilas levarem vantagem na final. Imago7

O terceiro gol apareceu no gol Monterrei. Os Águilas tiveram o terceiro nas mãos num ataque de Víctor Dávila, mas o seu remate foi desviado em grande forma por Cárdenas e alguns minutos depois Cristian Borja recuperou o rebote, mas novamente o guarda-redes azul e branco voou para defender o gol. .

Depois dos fracassos de América Ambas as equipes caíram em uma letargia que entediou os torcedores. Só depois de uma jogada polêmica em que foi marcado um gol de impedimento de Brian Rodríguez, as arquibancadas voltaram a se iluminar.

Mais tarde, Álvaro Fidalgo finalizou e novamente Cárdenas se destacou com nova defesa que deixou o placar com apenas dois gols contra e chave aberta que será definida no BBVA.