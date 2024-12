América mantém paternidade sobre o Cruz Azul e busca o tricampeonato

O Cruz Azul ainda não eliminou o América na Liguilla nos últimos 25 anos e os Águilas buscarão ser o primeiro time tricampeão em torneios curtos

América paternidade mantida Cruz Azul na Liguilla, em uma vibrante série semifinal do Apertura 2024 que esteve viva até o último minuto. Os Águilas, que disputam o tricampeonato contra o Monterrey, derrotaram a Máquina por 3 a 4 com gols de Alejandro Zendejas, Richard Sánchez, Ramón Juárez e Rodrigo Aguirreenquanto, para a Máquina, que caiu de cara para o sol, Ignacio Rivero, Gabriel Fernández e Amaury Morales marcaram.

Os primeiros minutos da partida tiveram o mesmo tom do jogo de ida. Cruz Azul teve o controle da bola sem estar profundo contra um América que recuaram em busca do erro da defesa celeste ou de um contra-ataque para causar danos com a velocidade de seus atacantes. Foi assim que surgiu o primeiro perigo, aos 9′, resultante de um erro de Luis Malagón num cruzamento rasteiro de Ignacio Rivero, quando o guarda-redes do Águilas deixou a bola viva na área, mas os defesas azulcremas desmarcaram antes de Giorgos Giakoumakis fazer o primeiro.

Cruz Azul ele pegou a isca duas vezes, com erros na largada, um deles de Kevin Mier, mas na terceira, América Ele não perdoou mais. Aos 15′, Luis Romo perdeu a bola no meio-campo e deixou seu time em má posição. Jonathan dos Santos, o responsável pelo roubo de bola, deu lugar a Richard Sánchez, que assistiu Alejandro Zendejas, autor do 0-1, com um remate cruzado de perna esquerda.

Rodrigo Aguirre marcou o gol para avançar à final do América del Apertura 2024. Imago7

O objetivo de América O grito de “Azul, Azul, Azul…” despertou nas arquibancadas, mas durou apenas alguns minutos. Depois, o estádio ficou em silêncio por 15 minutos, até que os torcedores da Máquina se conectaram novamente para incentivar. Cruz Azul que em campo ele era impreciso, cheio de erros.

Cruz Azul Ele ficou desesperado nas arquibancadas e em campo. Nos assentos, o grito discriminatório começou a cada liberação de Luis Malagón. No terreno de jogo, Lorenzo Faravelli, aos 41’, pisou Alejandro Zendejas pelas costas no meio-campo, numa jogada que não foi revista pelo VAR, mas que resultou na expulsão.

A segunda parte começou com novas esperanças de Cruz Azulmas logo aos quatro minutos, aos 49′, América Aproveitou mais um erro da Máquina para fazer 0 a 2 com um golaço. Mais uma vez na saída, Gonzalo Piovi deu a bola tardia para Rodolfo Rotondi, que tentou evitar que a bola saísse, mas deixou nas chuteiras de Richard Sánchez. O jogador de futebol de Américalocalizado perto do meio-campo, sem pensar, deu um chute alto que ultrapassou Kevin Mier e acabou nas redes do céu.

Do banco Cruz AzulMartín Anselmi fez imediatamente alterações ofensivas com as chegadas de Ángel Sepúlveda e Jorge Sánchez para o lugar de Erik Lira e Lorenzo Faravelli. Só aos 56 minutos é que a Máquina teve a sua primeira acção de perigo, que ocorreu num pontapé de canto, em que, após rebote, a bola chegou a Luis Romo, que rematou na direcção da baliza, mas Jonathan dos Santos ‘ cabeça cruzada para evitar o gol dos celestiais.

Cruz Azul aproximou-se do placar com gol de Ignacio Rivero, que mandou a bola para as redes do América depois de um remate de longe de Gonzalo Piovi aos 72′, que fez a torcida do Machine explodir e matar o jogo novamente, mas durou apenas quatro minutos.

Gabriel Fernández. Imago7

América Foi ele o responsável por extinguir o clima festivo que retornou com o gol de Ignacio Rivero aos 72 minutos, com o placar em 1-3. Álvaro Fidalgo cobrou escanteio para Ramón Juárez, que apareceu desmarcado para vencer Kevin Mier de cabeça.

Com 1-3, América Ele recuou ainda mais, praticamente na sua área, o que complicou qualquer contra-ataque, então Cruz Azul Ele se esforçou para lidar com a maioria de seus jogadores. Aos 80′, a Máquina voltou a ter esperança. Jorge Sánchez, da ponta direita, cruzou para Gabriel Fernández, que marcou o segundo para os celestiais de cabeça.

Do banco de reservas saltou Amaury Morales, que por um momento foi o inesperado herói celestial. Aos 86′, os juniores Cruz Azul encontrou-se com uma bola no ar fora da área América e ele chutou para mandar para as redes sob o olhar de Luis Malagón, que ficou parado.

Apenas dois minutos depois, Cruz Azul novamente ele recebeu um balde de água fria. Após um passe longo, Erick Sánchez ficou sozinho na área da Máquina, mas ‘Chiquito’ foi derrubado por Rodolfo Rotondi, ação que Adonai Escobedo marcou de pênalti. Rodrigo Aguirre Ele pegou a bola e venceu Kevin Mier de pênalti para fazer o 3-4 no total.

Os 12 minutos somados apertaram as emoções dos torcedores com um Cruz Azul virou-se para atacar antes de uma retirada América quem perdeu Rodrigo Aguirre por um amarelo duplo e tiveram como padrinho Luis Malagón, que se encarregou de resolver as últimas tentativas da Máquina, que caiu de frente para o sol contra os Águilas que buscarão o tricampeonato contra o Monterrey.