América: Reações exageradas após o tricampeonato da Liga MX

‘Esta América é uma equipa vintage e tem o melhor treinador da sua história’; vamos colocar essa e outras reações exageradas da equipe azulcrema em julgamento

América vitória 3-2 a Listrado no placar global da série pelo título no Abertura 2024 do Liga MXtornou-se o primeiro tricampeão da era dos torneios curtos de futebol mexicano e repetiu o feito alcançado na década de 1980 em outro formato de competição.

O América comemorou o primeiro tricampeonato em torneios curtos ao vencer o Monterrey (3-2). Imago7

O projeto do atual tricampeão América começou em 2017, com a chegada do Santiago Baños para o cargo de presidente esportivo. Durante os primeiros anos, o gestor da azulcrema foi alvo de críticas de diversos ângulos; No entanto, trocou as vaias pelos aplausos graças à base sólida que construiu no elenco que alcançou um marco.

Dentro do vestiário, América cumpre no que diz respeito a ter jogadores identificados pelos torcedores como figuras, como Henrique Martinsartilheiro histórico do time, além de Álvaro Fidalgo e o goleiro Luis Malagon. Além disso, conta com o técnico André Jardineque alcançou a singularidade de ser campeão ao final do primeiro semestre no banco azulcrema e manteve a coroa em dois torneios subsequentes.

Dos 25 jogadores que compõem o vestiário do time América14 já inscreveram seus nomes nos registros do tricampeonato e são apontados como bases claras do elenco. Dos onze restantes, três jogadores conquistaram dois títulos e oito comemoraram o primeiro título como Águila no final do ano. Abertura 2024.

Veredicto: Não é uma reação exagerada.

André Jardine chegou em América antes do início do Apertura 2023, depois de deslumbrar durante sua passagem pelo Atlético de São Luís durante três torneios e deixou o time azulcrema à beira da eliminação nas quartas de final do Fechando 2023 no campo do Estádio Azteca.

Na chegada, André Jardine Também foi alvo de críticas pelo início irregular de sua gestão e resultados adversos, porém, silenciou as vozes negativas à medida que as datas avançavam, entrou Liga do Abertura 2023 como o segundo melhor time da fase regular e colocou seu nome na famosa lista de campeões técnicos com equipe ao final de seu torneio de estreia.

Seis meses depois, André Jardine manteve o ritmo vitorioso, repetiu-se como segundo melhor time do semestre e mais uma vez terminou a prova como campeão do Fechando 2024graças a um estilo de jogo definido, baseado na alta pressão e na mecânica de associação sob uma estrutura quase imóvel de 4-2-3-1.

Ele Abertura 2024 trouxe consigo um desafio adicional para André Jardine para manter o trono do Liga MXjá que o modelo do América foi atingido por múltiplas lesões durante o semestre, pelo que a estrutura habitual do treinador brasileiro sofreu modificações condicionadas aos jogadores disponíveis.

Se os gols definem os melhores goleadores de um clube, os títulos são um parâmetro importante para determinar uma lenda no banco. André Jardine Ele está no primeiro escalão dos técnicos com mais troféus obtidos pelas vitrines da América, graças aos três títulos de Liga MX que levantou, além de uma Supertaça Liga MX, Campeão dos Campeões sim Copa dos Campeões.

Veredicto: Não é uma reação exagerada.

O atacante Henrique Martins registra 115 gols com a camisa do time América e está na quarta colocação dos maiores artilheiros azulcrema da história do clube, apenas abaixo Frasco Otávio (152), Cuauhtémoc Blanco (153) y Luis Roberto Alves ‘Zague’ (188).

Henrique Martins Ele assinou com o América antes do início do Fechando 2018razão pela qual alcançou essa posição histórica entre os artilheiros do azulcrema em 14 torneios (7 anos e onze meses), enquanto Frasco Otávio Demorou doze anos, Cuauhtémoc Blanco Ele conseguiu isso em cinco etapas, de 1992 a 2016, e Zague em dois períodos de onze anos.

Como incentivo, graças ao título do Abertura 2024, Henrique Martins Alcançou quatro títulos da Liga MX e entrou na segunda linha de jogadores que mais troféus conquistaram na referida competição, apenas dois atrás de Cristobal Ortega e Alfredo Tena, que compartilham essa marca.

Veredicto: Não é uma reação exagerada.

América alcançou as primeiras três turfeiras depois de conquistar o título do Liga da Primeira Divisão Profissional 1983–84, 1984–85disputado no formato de torneio longo de 38 datas e Ligabem como o Corajoso ‘85competição disputada em formato abreviado devido aos Jogos Olímpicos realizados no México um ano depois.

na temporada 1983–84, América terminou em primeiro lugar na classificação com 51 pontos e depois ficou para trás Monterrei nas quartas de final (2-1), para Cruz Azul (2-0) nas semifinais e foi coroado contra Guadalajara (5-3).

No ano seguinte, América repetiu o título, porém, terminou na quarta colocação com 46 pontos e em Liga enviado para Chivas nas quartas de final (3-0), Atlas nas semifinais (1-1, 9-8 pen.) e Pumas (4-2) na série do título.

O torneio Corajoso ‘85 Foi o campeonato curto que foi organizado durante a temporada 1985–86 e foi disputado de 12 de junho a 6 de outubro. Vale ressaltar que, inicialmente, esta competição não contou com o aval da FIFA para considerá-la um torneio de liga devido ao formato atípico para a época, porém, a aprovação veio um ano depois.

no torneio Corajoso ‘85, América Eles avançaram na segunda colocação com doze pontos em oito jogos e na Liguilla venceram U. de G. nas quartas de final (3-1), Atlas nas semifinais (5-3) e Tampico Madero na final (5-4), depois de superar uma desvantagem de quatro gols na segunda mão.

No total, América Disputou 102 partidas para formar o tricampeonato na década de 1980 (84 na fase regular e 18 na Liguilla).

Aos 39 anos, dois meses e nove dias entre eles, América ganhou um novo tricampeonato Liga MXmas desta vez foi no formato de torneio curto, com 17 datas e Liguilla.

América terminou o Abertura 2023 como primeiro colocado com 40 pontos e em Liga eliminado Leão nas quartas de final (4-2), Atlético de São Luís (5-2) nas semifinais e foi coroado contra Tigres (4-1).

Um semestre depois, América voltou a ocupar o lugar de honra Liga MX com 35 pontos e saiu no caminho Liga um Pachuca (2-2, para melhor posição na tabela), Chivas (1-0) ano Cruz Azul (2-1).

Nele Abertura 2024, América se beneficiou do formato play-in para avançar para Ligajá que terminou o semestre em nono lugar geral com 27 unidades, mas venceu Tijuana pelo ingresso para a ‘Grande Festa’. Já na última rodada, o time azulcrema eliminou Toluca (4-0), Cruz Azul (4-3) anos Monterrei (3-2).

No total, para ser tricampeão em torneios curtos, América Disputou 70 partidas (51 na fase regular e 18 na Liga e um em Play in). Ou seja, a atual equipa azulcrema trabalhou menos 32 jogos para conseguir o que o seu antepassado conseguiu durante a década de 1980.

Para aprofundar as estatísticas, o América da década de 80 registrou um saldo de 43 vitórias, 32 empates e 16 derrotas para ser tricampeão, enquanto a atual equipe registrou 31 vitórias, doze empates e nove revés.

Veredicto: Reação exagerada