América: torcedores se lembram de Rotondi na chegada a Monterrey

Centenas de torcedores foram ao hotel de concentração América, em Monterrey, onde cantaram uma música sobre o jogador do Cruz Azul

Os fãs do América que se reuniram na chegada da equipe para Monterrei Antecipando a segunda mão da final do torneio Apertura 2024, lembraram Rodolfo Rotondielemento do Cruz Azul, com uma música.

Torcedores do time da capital foram ao hotel de concentração do time, antes da partida deste domingo contra o Rayados e entre os gritos que cantaram estava “Queremos Redondo“Queremos Rotondi.”

Este último porque Redondo teve falhas contra América quando se enfrentaram em séries definitivas, finalmente “colaboraram” para que as Águias derrotassem a Máquina.

Nas duas últimas séries de eliminação direta entre Águilas e Celestes, o meio-campista argentino foi o protagonista, primeiro ao cometer um pênalti na final do Clausura 2024 que acabou dando o título ao time do Coapa.

Neste Apertura 2024, novamente Redondo cometeu uma falta, agora sobre Erick Sánchez, que foi designada como pênalti e que Rodrigo Aguirre converteu para eliminar Cruz Azul nas semifinais.

América chegou neste sábado às Monterrei antes do jogo de volta da final da atual competição mexicana de futebol, na qual buscará o tricampeonato.

Os Águilas venceram o jogo de ida por 2 a 1, portanto uma vitória por qualquer placar ou empate lhes dará o décimo sexto campeonato de sua história.

Listrado Terá que buscar a recuperação para tentar conquistar o sexto título de sua história, mas terá que buscar a recuperação com algumas ausências de jogadores por lesões.

Lucas Ocampos lesionou-se no jogo da primeira mão, disputado no estádio Cuauhtémoc, e por isso vai falhar o jogo que terá lugar neste domingo, a partir das 19h00.

Autoridades expulsam fãs

Os seguidores de América Eles permaneceram fora do hotel e a partir das 19h a polícia do município de San Pedro Garza García, Nuevo León, procurou despejar as pessoas que aguardavam a saída dos jogadores.

Os policiais com suas viaturas começaram a se aproximar das patrulhas e também elementos a pé começaram a tentar expulsar os presentes, que simplesmente não lhes prestaram atenção.

Apesar dos esforços da polícia, os torcedores permaneceram no local e, embora as patrulhas tenham sido cruzadas, voltaram a ficar do lado de fora do hotel para aguardar o time.

Jardine, Henry e Aguirre, os mais aplaudidos na serenata

O esquadrão de América Ele saiu do hotel de concentração por volta das 20h para agradecer o apoio da torcida, que só saiu depois de ver o time.

Os mais aplaudidos foram o técnico André Jardine e os atacantes Henry Martín e Rodrigo Aguirre, que se limitaram a agradecer aos torcedores pelo incentivo antes do jogo de volta da final.

Os jogadores só ficaram fora do hotel por cerca de seis minutos e sem dar recado entraram novamente no local para descansar para a partida contra Listradoa ser realizado no estádio do BBVA.