Andre Bayardo, da Terceira Divisão rumo ao Rayo Vallecano

O meio-campista mexicano passou pelo Tecos e pelo Club Oro antes de ser contratado pelo Rayo Vallecano para suas forças básicas a partir de janeiro de 2025.

O meio-campista do Clube Oro André Bayardo Ele deixará a Terceira Divisão do México em janeiro para voar para Madri, na Espanha, e se reportar às forças básicas do Rayo Vallecano Pois bem, o que começou como um teste em Guadalajara, Jalisco, no início de 2024, tornou-se o próximo capítulo de sua história no futebol graças a uma curiosa causalidade.

“Quando fiz o teste para Rayo Vallecano estava na Academia de Futebol Profissional, que então tinha Efrain Flores como diretor esportivo. Eu não ia assistir àquela exibição, porque tenho jogo no sábado, mas naquela semana o jogo era na sexta, então pude ir. “Fiquei com aquela dúvida do que iria acontecer, porque é algo muito raro uma seleção da Europa vir ao México, então todos duvidamos”.

André Bayardo nas instalações do Rayo Vallecano ESPN

“Os escritórios de observação de clubes no México são sempre como jogos; os escritórios de observação de clubes Rayo Vallecano Foi um treino completo e no final foi um jogo. Estava tudo preparado, as estações montadas com cones, cercas e estacas. Apareceram e lá estava o diretor de Transferências Internacionais e um treinador das categorias inferiores. Além disso, nos enviaram vídeos do diretor técnico da primeira equipe nos convidando para as sessões de scouting e lá eu disse ‘ok, isso é sério'”, disse ele em entrevista ao ESPN.

Pouco depois de realizar os testes para Rayo Vallecano, André Bayardo Recebeu um email a avisar que tinha sido escolhido para um período experimental em Madrid durante o mês de setembro e o futebol que disputou na cidade desportiva da equipa valeu-lhe a contratação pelas forças básicas.

“Foram treinos com a equipe. O primeiro dia foi de jogo e como tal correu bem, mas falei com os professores porque me colocaram como defesa e disse-lhes que poderia ter um desempenho melhor como médio. Mais tarde me colocaram na minha zona e comecei a gostar mais.”

“Uma semana antes de voltar ao México conversei com o professor e com o responsável pelas Transferências Internacionais. Perguntei como me viam e o que viria a seguir. A notícia foi muito boa; eles me queriam para o time, então voltei (para México) para acomodar meus documentos e retornar a Madri para obter meu visto”, disse ele.

Bayardo perseguiu seu sonho apesar das adversidades

Apesar da aparente rapidez com que André Bayardo recebeu a oportunidade dos sonhos de impulsionar sua carreira nas forças básicas do Rayo Vallecanoo meio-campista lembra que nem sempre a sorte esteve do seu lado, pois se experimentou em diversas equipes de olheiros com Liga MX e? AtlasO , clube de seus amores, deu-lhe uma breve oportunidade que terminou em desdém, assim como em outras academias.

“Tentei quando era pequeno, uns treze anos, mas não tive oportunidade. Teve uma vez que aconteceu e no final não aconteceu nada. em vários times e não tive sorte de terem me selecionado, continuei tentando, mas não aconteceu”, disse ele.

Além disso, uma lesão e a perda de um avô em 2022 quase quebraram a vontade de André Bayardo para futebol; No entanto, sua família teve um papel importante em ser resiliente, superar as adversidades e estar às portas de uma nova aventura.

“Quando eu estava no Tecos, na Terceira Divisão, houve um momento em que tive uma queda de nível. Tive uma lesão um mês depois de começar com eles e depois meu avô faleceu. e meu outro avô. “Isso me causou uma crise emocional muito grande; começou um declínio do qual não consegui me levantar e posteriormente tive alta.”

“Eu ia largar o futebol porque estava farto, mas meus pais me incentivaram, me disseram para continuar e me ajudaram a procurar um time. Se não fossem eles, eu não estaria aqui com esta oportunidade imbatível. Sinto-me muito feliz por eles serem meus pais, porque me ajudaram em muitas coisas”, expressou.