André Jardine: ‘Toda decisão polêmica contra a América não é discutida’

André Jardine negou sentir-se favorecido pela arbitragem e destacou que quando as decisões são contra as águias não há polêmica

A questão da arbitragem e a polêmica das semifinais entre América sim Cruz Azul Foi um tema central na conferência anterior à final da primeira mão contra o Monterrey.

O treinador das Águias, André Jardinegarantiu que as ações que são marcadas a favor do seu time são sempre discutidas, mas nenhuma mídia fala sobre as jogadas que são contra o seu elenco.

“Para ser sincero, o que me preocupa é a forma como o tema da arbitragem é abordado na imprensa. Há sempre um peso maior quando uma decisão duvidosa é favorável à América. Quando é contra você, você não fala”, disse ele.

André Jardine apareceu na mídia antes de jogar a final do Apertura 2024. ESPN

O treinador considerou que Rodolfo Rotondide Cruz Azulnão deveria ter disputado o jogo de volta e deveria ter sido expulso no jogo de ida da semifinal por falta sobre Kevin Álvarez.

“Rotondi, que para mim é um pênalti claro, não deveria ter disputado a segunda partida da semifinal e por erro do árbitro é protagonista de um incidente polêmico. Fala-se da final do Tigres (Apertura 2023), sempre nas finais você encontra tentativas duvidosas e a arbitragem não decidiu a favor do América. Somos todos seres humanos e quando estes argumentos se perpetuam, a arbitragem influencia estas questões através dos comentários dos jornalistas ao insinuar que fomos beneficiados”, explicou.

Malagón: O DNA é nunca considerar esta equipe morta

Ninguém pode considerar o América morto, garantiu o goleiro do Águilas, Luis Malagón, no contexto da final do Apertura 2024 ao relembrar o jogo de volta da semifinal contra o Cruz Azul.

“Foi caótico, um dos melhores jogos dos últimos anos. Qualquer fã deve ter ficado feliz com isso. Ambos queríamos vencer e foi complicado. Com a gravata dele vi meus companheiros e fiquei olhando e pensando “o que eu digo?” O DNA é nunca considerar esta equipe morta e fazer coisas que não são possíveis. Está entrando na história deste clube”, disse o goleiro.

Erick Sánchez: Não respondi como esperado

Erick Sánchez buscava emigrar para a Europa no mercado de verão, mas acabou se tornando a estrela da equipe azulcrema para o Apertura 2024. Porém, seu desempenho tem ficado longe do esperado. O próprio ‘Chiquito’ reconhece que está endividado.

“O sonho da Europa continua. Para isso é preciso ter consciência de onde se está, não respondi como as pessoas esperavam, mas tenho consciência de que vou fazê-lo, principalmente às pessoas, ao clube, aos meus companheiros que me apoiaram, Não tenho nem a menor dúvida que tem que chegar, vou voltar ao meu nível”, explicou.