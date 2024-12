Ángel Malagón e Andrés Sánchez, lembranças de uma final da Terceira Divisão

Há 10 anos, Malagón e Andrés Sánchez eram rivais numa final, seus treinadores na Terceira Divisão lembram suas origens

André Sanchezgoleiro Atlético de São Luíssim Luis Angel Malagóndo Américabrilharam no Apertura Liguilla 2024 em seus respectivos arcos. Há 10 anos, quando estavam em processo de treinamento, os dois arqueiros disputaram uma final no Terceira Divisãoonde o atual integrante da equipe Las Tunas defendeu o gol da subsidiária do Pachuca e venceu por 8 a 2 o Real Zamora, equipe onde jogou o guardião Águilas.

Malagão sim André Sanchez Eles vão buscar uma vaga na final do Apertura 2024, mas há 10 anos disputavam o título do Terceira Divisão. O primeiro episódio da final foi disputado na quinta-feira, 29 de maio, no Estádio Unidad Deportiva El Chamizal, sede do Real Zamoraonde o Pachuca levou vantagem por 0-1. Na segunda mão, que foi disputada no Estádio Hidalgo, os Tuzos selaram o título com um placar de 7-2, mas apesar do volume, Luis Angel Malagóncapitão de seu time, foi um fator.

“O que eu lembro Malagão “Que, embora tenha sido um jogo complicado, a liderança dele sempre salvou, acho que até salvou mais do que quem entrou e nos ajudou muito naquele dia”, disse Víctor Morales, técnico do Real Zamoraem entrevista para ESPN.

“Andres Ele já vinha mostrando um processo e já começava a fazer a diferença, era titular, teve alguns jogos que ele combinou com o Carlos (Moreno), mas praticamente Andres Foi a base. Foi fundamental para nós. Andres Isso lhe deu segurança, deu-lhe personalidade. Andres “Ele se tornou uma peça fundamental no esquema para conquistar esse título”, lembra José Viay, técnico do Pachuca que se tornou campeão.

Ángel Malagón recebeu oito gols na final da Terceira Divisão. Foto cortesia: Victor Morales

O que aconteceu com Malagón depois de sofrer oito gols na final?

Essa final foi um divisor de águas para Luis Angel Malagónque pelo Apertura 2014, torneio seguinte, passou a fazer parte das forças de base do Monarcas Morelia, equipe na qual estreou na Primeira Divisão em 2019.

“Vi nele uma liderança que muito raramente vi num jogador dessa idade, bem, digo, dirigi muitos anos para Terceira Divisão e é difícil encontrar um jogador assim com aquela liderança com que chegou, a verdade é que ele me impressionou e fora isso era um menino impressionante no sentido de que levantava cedo para trabalhar, ia com os tios para trabalhar, ajudava “Sua mãe, ou seja, era um menino muito consciente de sua família, na verdade, uma família muito funcional”, disse Víctor Morales.

Andrés Sánchez não conseguiu estrear no Pachuca; Agora é semifinalista do Apertura 2024. Imago7

Por que Andrés Sánchez não continuou no Pachuca?

Depois daquela final contra Real Zamora de Luis Angel Malagón, André Sanchez Permaneceu no Pachuca por mais quatro anos, já que em 2018 partiu para Salamanca, na Espanha, para posteriormente retornar ao futebol mexicano em 2020, pelo Tepatitlán da Liga de Expansão.

“Os monstros que tive no primeiro time eram muito altos. (Rodolfo) Cota, ‘Poncho’ Blanco, William Yarbrough. Havia goleiros de alto nível, de qualidade impressionante. O que acabei de mencionar, todos jogaram na Primeira Divisão, todos jogaram campeões. E Andres Já veio com aquele rótulo de começar a gerar uma expectativa importante. Infelizmente, é uma posição difícil, porque é uma posição de longa data. Os goleiros duram muito tempo. Então, às vezes não temos aquela visualização que nos permite saber se esse garoto vai ser o próximo titular do time titular ou não”, expressou José Viay sobre a saída do André Sanchez de Pachuca.

10 anos depois daquela final entre André Sanchez sim Luis Angel MalagónJosé Viay, responsável pela coordenação do escotismo em Pachuca, vê uma evolução notável daquele jovem com quem foi campeão em 2014.

“Foi um pouco difícil para ele reagir, mas hoje acho que ele trabalhou nisso, melhorou. Com os pés ele melhorou muito. Era algo que era importante para ele melhorar e ele conseguiu. Acho que seus pontos fortes eram esses. Na verdade, sua segurança com as mãos é um shortstop. Não é um daqueles guarda-redes que se revela tanto para ser mais um defesa-central e ter um jogo de posse de bola, mas gosta de jogar com os pés e isso permitiu-lhe evoluir. Acho que esses eram seus pontos fortes na época. Hoje vejo eles desenvolvidos”, disse o treinador.