Anselmi e sua paixão por ser treinador desde que estava no rádio

Martín Anselmi foi o anfitrião, encarregado de colocar as músicas na mesa de análise, onde demonstrou seu amor pelos Newell’s Old Boys

Martin Anselmi, atual treinador do Cruz Azulcriou em 2011 o RT Plis, programa de rádio na internet do qual foi apresentador, no qual, junto com jornalistas, se dedicaram a falar do futebol argentino com uma abordagem humorística e irônica, mas também se encarregaram de analisar as táticas das equipas, situação em que se destacou o diretor técnico da Máquina, que a partir desse momento manifestou o desejo de sentar-se no banco.

“A ideia foi dele. Martinho. Martinho Trabalhei com jornalismo, o Martín estava na rádio e ao ver-nos interagir nas redes sociais, eu, Alfredo Montes de Oca já Manuel Oliveira, Ocorreu-lhe que poderíamos fazer um programa divertido, com outro registro um pouco mais bem-humorado, menos solene, e nos reunimos”, lembra Ernesto Provitilo, jornalista de TyC Esportesum dos palestrantes que RT Plis teve.

O projeto RT Plis durou cerca de dois anos. Era um programa diário com duração aproximada de duas horas, no qual Martin Anselmi Ele era o motorista, o encarregado de colocar os temas na mesa de análise, onde demonstrava seu amor pelo Old Boys de Newellbem como sua admiração por Marcelo Bielsa.

Martín Anselmi durante transmissão de seu programa de rádio na Internet. Facebook/RT Plis

“Martín Ele tratava dos assuntos, ele conduzia, se tinha entrevista ele fazia, e era a parte mais jornalística dele. (Ele era) Muito bom, muito solto, de ouvir, ele tinha uma coisa um pouco mais estruturada, como vocês percebem, que o Alfredo e eu, talvez pela função de ser o motorista, mas ele era bom.”

A transformação de Anselmi ao falar de tática

Ernesto Provitilo lembra que Martin Anselmi Ele deixou de lado o senso de humor que caracteriza RT Plis ao falar sobre tática ou analisar jogos de futebol, temas em que a atualidade Diretor Técnico Cruz Azul se destacou.

“Quando falamos de assuntos, por exemplo, de futebol, especificamente de futebol, foi como a gente o conhece, todo mundo conhece ele, muito sério. Você percebeu que ele estava ali o tempo todo, você percebeu que era a vocação dele, ser treinador era a vocação dele. Ele conversou muito com a gente sobre tática, você percebeu o quanto ele era treinado”, disse o colega de rádio do Martin Anselmi.

“Quando alguém é obsessivo por tática, quem está envolvido, aquela gente que vive o futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele era assim. Ele obviamente gostava de rir, se divertir e tudo mais, mas ao mesmo tempo você percebia que ele gostava de assistir aos jogos, analisá-los.”

A RT Plis chegou ao fim em meados de 2013, em parte devido aos compromissos assumidos pelos colegas noutros meios de comunicação. Martin Anselmienquanto o treinador dava passos no sonho de se tornar diretor técnico.

“Ele nos disse que seria treinador. Ele tinha, não sei se já estudava lá, mas era muito dedicado, tinha certeza, queria ser técnico, manifestou isso e tinha convicção disso”, disse. Ernesto Provítilo