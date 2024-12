Anthony Smith não era ele mesmo no UFC 310.

Pela primeira vez desde que sofreu uma derrota para Dominick Reyes na noite de sábado passado, o ex-desafiante ao título falou sobre seu desempenho, que ocorreu semanas depois de perder o amigo próximo, treinador e parceiro de treino Scott Morton, que morreu após sofrer um ataque cardíaco. com apenas 47 anos. Assediado pela dor nos dias que antecederam a luta, Smith reconheceu que sabia que não estava em condições de competir antes mesmo de colocar os pés no octógono.

“Eu lido com as coisas muito bem”, disse Smith durante seu programa de rádio Sirius XM. “Eu sou um maldito gangster e simplesmente consigo superar isso, mas este é difícil. Eu nunca lutei assim antes.

“Quando cheguei à luta, soube imediatamente que estava fodido. Eu soube imediatamente. Assim que cheguei à arena.

Smith chamou Morton de “um cobertor de segurança”, alguém com quem ele sempre poderia contar para estar ao seu lado durante os melhores e piores momentos de sua carreira. Smith revelou que, sem dúvida, em suas lutas mais difíceis, ele sempre olhava para o seu canto e encontrava Morton olhando para trás para lhe dar calma e graça sob o fogo.

Isso não estava presente quando ele lutou contra Reyes no UFC 310 e Smith sentiu a diferença.

Dentro do octógono, Smith admite que realmente se deixou levar pelo momento e acabou cometendo erros que lhe custaram caro na luta contra Reyes. Habilidade por habilidade, Smith ainda não acredita que Reyes fosse necessariamente o melhor lutador, mas seu desempenho naquela noite também deixou o veterano de 36 anos questionando onde ele estava em sua carreira.

“Fiquei impaciente”, disse Smith. “Eu só queria que algo acontecesse. Eu apenas forcei. Fiquei impaciente. Nada estava acontecendo. Ele não era envolvente. Eu vi tudo.

“Essa foi a pior parte também, eu estava lá e pensei, caramba, você não é tão bom assim. E então me dei conta, talvez eu também não. Talvez eu também não esteja mais.”

Após a perda emocional, Smith disse que sua aparição no UFC 310 é “provavelmente” a última luta de sua carreira, mas ele não iria anunciar sua aposentadoria sem pensar mais nisso.

Talvez a parte mais difícil da derrota tenha sido Smith reconhecer exatamente o que Reyes estava fazendo quando eles trocavam golpes no início da luta, mas sua reação não levou a um resultado positivo.

“A mão esquerda não foi tão rápida quanto eu esperava”, disse Smith. “Acho que previ demais o quão bom ele seria em pé. Ele acertou um tiro aqui ou ali e então em algum momento eu estava tipo me acertando ou algo assim. Eu preciso sentir alguma coisa. Dê-me algo aqui.

No final, Smith se viu no chão recebendo uma série de socos de Reyes, com o árbitro finalmente intervindo para interromper a luta no final do segundo round. Smith não se opôs, mas ficou compreensivelmente desanimado com seu desempenho.

Considerando tudo o que ele passou, Smith provavelmente não deveria estar lá, mas, novamente, ele diz que lutar pelo menos finalmente o fez sentir algo diferente da tremenda perda que ainda pesa em seu coração.

“Theo Von, que todo mundo conhece obviamente, disse uma coisa uma vez”, explicou Smith. “Ele disse que pelo menos se eu me machucar, então sou eu quem está fazendo isso e não deixando o mundo fazer isso. Foi assim que me senti. Eu precisava sentir algo diferente do que estou sentindo.”

Quanto à possibilidade de competir novamente, Smith diz que há uma chance de ele retornar para outra luta, mas apenas nas condições certas.

“Provavelmente existe uma circunstância em que eu faria mais um”, disse Smith. “Acho que essa é provavelmente a resposta. Teria que ser o cenário, o timing, o adversário e a situação perfeitos.

“Eu nem tinha pensado [retirement] antes desta luta. Mas ter a oportunidade de ter todas as pessoas que me apoiaram, dar a eles a oportunidade de vir uma última vez e vivenciar a semana da luta sabendo que é a última vez. Ser capaz de dizer a todos nesse processo o que significaram para mim ao longo de todos esses anos. Como um vôo final. Ganhar, perder ou empatar, quem se importa, mas uma despedida final seria legal, eu acho.”