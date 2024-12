Artur Beterbiev x Dmitry Bivol 2 é a manchete do evento de boxe na Arábia Saudita em fevereiro

A temporada de Riad não está desacelerando.

Nos últimos anos, a Arábia Saudita deu um grande impulso aos esportes de combate com vários eventos da Temporada de Riade apresentando alguns dos maiores nomes do boxe e do MMA. E esse impulso parece continuar, já que na segunda-feira, o presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh, anunciou outro evento de boxe empilhado que acontecerá em 22 de fevereiro, encabeçado pela tão esperada revanche entre Artur Beterbiev e Dmitry Bivol.

Beterbiev e Bivol se enfrentaram pelo título indiscutível dos meio-pesados ​​em outubro, com Beterbiev levando para casa a decisão da maioria em uma luta acirrada, tornando-se o primeiro campeão indiscutível em quase duas décadas. Agora os dois vão se reencontrar pelo título indiscutível em luta batizada de “O Último Crescendo”.

O evento também conta com mais seis lutas pelo título. No co-evento principal, o campeão peso pesado da IBF Daniel Dubois coloca seu título em jogo contra o campeão interino Joseph Parker. Dubois obteve a maior vitória de sua carreira no início deste ano, quando nocauteou Anthony Joshua na luta pelo título dos pesos pesados ​​​​da IBF em setembro. Enquanto isso, Parker venceu Zhilei Zhang por decisão majoritária para reivindicar o título interino em março.

O campeão dos leves do WBC, Shakur Stevenson, também competirá no card, colocando seu título contra Floyd Schofield, de 22 anos.

Também no card, o campeão dos médios do WBC Carlos Adames coloca seu cinturão em jogo contra o invicto Hamzah Sheeraz, de 25 anos, o campeão interino dos super meio-médios do WBC Vergil Ortiz Jr. Agit Kabayel pelo título interino dos pesos pesados ​​​​vago do WBC, e Joshua Buatsi enfrenta Callum Smith pelo título interino dos meio-pesados ​​​​da WBO.

O evento está previsto para acontecer na Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita.