Gabriella Fernandes escreveu seu nome nos livros de história do UFC com a maior reviravolta de 2024 em termos de probabilidades – e a 9ª de todos os tempos no UFC – uma finalização chocante do favorito Wang Cong -950 no UFC Macau.

De volta ao Brasil para comemorar a vitória depois de receber um cheque de US$ 50 mil por uma das melhores atuações daquela noite na China, Fernandes disse em entrevista ao MMA Fighting que não ficou tão incomodada ou ofendida por seu status de azarão ao lutar com o 6 -0 prospecto peso mosca.

“Eu não me importo com tudo isso, sabe?” Fernandes disse. “Eu me importo com o que tenho que fazer para vencer. Preciso me concentrar em mim mesmo, independentemente do entusiasmo dela ou do fato de estar lutando no país de origem dela ou algo assim. Foi melhor para mim, na verdade, porque eu já sabia que seria assim. Ela teve toda a pressão para dar à luz estando em sua casa e pelo fato de estar invicta. Eu vi isso como uma oportunidade.”

Wang chegou ao UFC com uma guilhotina sobre Paula Luna em maio passado e demoliu Victoria Leonardo em apenas 62 segundos, três meses depois. Fernandes perdeu suas primeiras lutas no UFC para Jasmine Jasudavicius e Tereza Bleda, mas assinou um novo contrato com o UFC após uma vitória por decisão dividida sobre Carli Judice em junho.

“As pessoas começam a duvidar de você [after losses]essa é a verdade”, disse Fernandes. “Eu era o favorito quando estreei no UFC contra o Jasmine, mas depois perdi assim, depois perdi de novo e as pessoas começaram a não dar crédito. Éramos apenas eu e minha equipe, e é isso que realmente importa para mim.”

A rápida vitória de Wang sobre Leonardo aconteceu na noite da festa de aniversário de Fernandes, e a jovem de 31 anos pensou que um confronto com Wang seria maravilhoso, dados seus estilos de luta. A oferta veio um mês depois e ela disse sim imediatamente. A “humilde” atleta se recusa a chamar um lutador de 125 libras depois de uma grande reviravolta, mas espera que a promoção lhe envie um colega atacante depois de ganhar muito dinheiro com o bônus de $ 50.000.

“É como se eu tivesse ganhado duas vezes”, disse Fernandes sobre o bônus como um azarão recorde. “Para ganhar assim, e o bônus. Para vencer em sua casa, uma garota invicta. É outro obstáculo fora do meu caminho. Fico com os pés no chão, mas pretendo lutar em breve. Vou apenas me recuperar das lesões e voltar lá. Foi mais difícil treinar enquanto estava lesionado [than fighting]. Lá no fundo, eu sabia que iria vencer. Eu disse em entrevista ao UFC antes da luta: ‘Ela está com 6-1, mas ainda não sabe’”.

Veja a finalização de Fernandes abaixo.