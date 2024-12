As tensões reais aumentam: a luta pelo poder do rei Charles e do príncipe William se intensifica

A saúde do rei Charles tem sido motivo de preocupação, mas relatórios recentes sugerem tensões crescentes dentro da família real, especialmente entre ele e seu filho, o príncipe William. RadarOnline revela que uma luta pelo poder se intensificoucom a Rainha Camilla também se envolvendo. Príncipe William, 42, aparece ansioso por modernizar a monarquia quando chegar a hora, sinalizando uma mudança de abordagem que contrasta com o reinado tradicionalista de seu pai.

Uma fonte real compartilhou: “Os planos de vida de Carlos para seu reinado já estão sendo eclipsados ​​pelos novos planos de Guilherme.” Durante uma visita à África do Sul, William expressou sua intenção de abordar a realeza de forma diferente, afirmando: “Estou tentando fazer a realeza de maneira diferente – e estou tentando fazer isso pela minha geração. Estou fazendo isso talvez com um ‘R’ menor no real.” Embora seja incerto se este comentário foi dirigido a seu pai, fontes sugerem a visão de William para o futuro da monarquia adicionou tensão ao relacionamento deles.

Mudança notável do Rei Charles na estreia de Gladiador II

Rei Charles, 76 anos, está supostamente lutando contra o câncer mas continua comprometido com seus deveres. “Charles deseja ser o monarca há décadas. Embora esteja lutando contra o câncer, ele não deixa que isso atrapalhe seu desejo de ser um líder dinâmico”, explicou uma fonte. Apesar de seus problemas de saúde, Charles é descrito como um workaholic, com mais de 500 patrocínios reais apoiados por ele e pela rainha Camilla.

Priorizando causas familiares e sociais em detrimento da tradição

Enquanto isso, William está se preparando para sua eventual ascensão com foco nas prioridades modernas. Ele enfatizou que sua esposa, Kate Middleton, e seus três filhos continuarão sendo sua prioridade. Uma fonte real observou: “William não quer desperdiçar dinheiro ou tempo em projetos marginais. Ele quer que o dinheiro seja destinado aos seus projetos para moradores de rua, por exemplo.” Seu foco em causas como saúde mental, falta de moradia e meio ambiente destaca sua intenção de agilizar as responsabilidades reais.

Aumentando a tensão estão suas diferentes abordagens em relação ao Príncipe Harry. Embora uma fonte tenha afirmado: “Charles sempre deixará a porta aberta para seu filho mais novo“, outros revelaram a frustração de William pela falta de ação decisiva em relação A saída de Harry e Meghan Markle dos deveres reais. William também está supostamente ansioso para resolver questões relacionadas Príncipe Andrew e Royal Lodge de Windsor.

Apesar de seu vínculo compartilhado, Charles e William são vistos como “rivais” reais. Uma fonte comentou: “A longevidade da monarquia depende da sua popularidade junto dos seus súbditos.” A aprovação pública de William reflete a de sua falecida mãe, a princesa Diana, enquanto Charles permanece ciente das discussões anteriores sugerindo que o trono o ignorasse inteiramente em favor de William.