Os republicanos na Câmara da Carolina do Norte aprovaram uma medida que restringe os poderes do novo governador e de outros democratas, anulando o veto do governador democrata cessante, Roy Cooper.

O projeto foi aprovado com 72 membros votando a favor da anulação e 46 contra. Três republicanos da Câmara que se opuseram à medida no mês passado devido ao seu financiamento limitado para ajuda humanitária em resposta ao furacão Helene, que causou inundações massivas nos seus distritos do oeste da Carolina do Norte no início deste ano, votaram com o seu partido.

A votação ocorre depois de os republicanos terem perdido a maioria absoluta nas eleições do mês passado, tornando esta a sua última oportunidade de limitar o poder dos líderes democratas recém-eleitos antes da próxima sessão legislativa, em janeiro.

O Senado estadual votou pela anulação do veto do governador na semana passada.

Os republicanos enfatizaram as disposições do projeto de lei sobre ajuda humanitária, mas a maior parte da legislação trata de mudanças na autoridade dos funcionários eleitos no estado. De acordo com o projeto de lei, o novo governador democrata, Josh Stein, seria destituído de nomeações para os principais conselhos estaduais e o controle do Conselho Eleitoral do Estado seria transferido para o auditor estadual, um republicano. A legislação também transfere o poder do novo vice-governador, procurador-geral e superintendente da instrução pública, todos democratas.

Durante o debate de quarta-feira sobre a anulação do veto, o deputado estadual republicano Destin Hall argumentou que a legislação havia se tornado um “futebol político”.

“A realidade é que, neste estado, a Constituição dá a este órgão a capacidade de tomar certas decisões, e as pessoas elegeram este órgão – tal como fizeram com o governador ou governador eleito Stein ao entrar – e foi isso que fizemos em este projeto de lei”, disse Hall.

Na sua mensagem de veto no mês passado, Cooper chamou o projeto de lei de “farsa” que “transfere dinheiro de um fundo para outro”. Anunciado como financiamento de ajuda humanitária após grandes inundações no oeste da Carolina do Norte causadas pelo furacão Helene no início deste ano, a legislação transfere 227 milhões de dólares de um fundo de poupança estatal para um fundo Helene. Os fundos não podem ser gastos até serem apropriados pela legislatura.

Os democratas do oeste da Carolina do Norte, duramente atingido, apelaram à legislatura para fazer mais para fornecer ajuda e criticaram a falta de financiamento apropriado na legislação.

“Este projeto simplesmente não atende ao momento e não atende aos valores da Carolina do Norte”, disse o deputado estadual democrata Eric Ager, que representa o condado de Buncombe, em Asheville. “Este projeto de lei apenas parece fazer algo para ajudar, mas na verdade não ajuda.”

O deputado estadual republicano Mark Pless, um dos republicanos que inicialmente votou contra o projeto, disse que apoiava a anulação do veto depois de receber garantias de que a ajuda humanitária às vítimas de Helene seria uma prioridade quando a legislatura se reunir no próximo ano.

“Discuti as necessidades com vários líderes eleitos”, disse Pless em comunicado à CNN. “Estou convencido de que há um caminho a seguir e que o dinheiro estará disponível.”

Stein, o governador eleito, criticou a legislação como uma “tomada de poder” durante uma entrevista coletiva com repórteres na semana passada. “É mesquinho e equivocado, é contrário ao que os eleitores da Carolina do Norte acabaram de fazer nesta eleição e a quem elegeram”, disse Stein.

Depois que a anulação do veto foi aprovada, o presidente do Partido Democrata da Carolina do Norte, Anderson Clayton, disse em um comunicado que os republicanos “colocaram seu desejo de retirar o poder político dos democratas recentemente eleitos à frente da ajuda e do alívio de que suas comunidades precisam”.

Os democratas também recusaram o esforço para retirar o poder aos novos funcionários democratas em todo o estado, particularmente transferindo o controlo do Conselho Eleitoral do Estado.

“É apenas um movimento puramente partidário, derrubando décadas de tradição na Carolina do Norte que funcionou bem”, disse a senadora estadual democrata Julie Mayfield. “Funcionou bem sob governadores republicanos. Funcionou bem sob governadores democratas. Eles simplesmente não gostam disso.”

Os republicanos argumentaram que as disposições de mudança de poder tinham como objetivo aumentar o bipartidarismo. Matt Mercer, diretor de comunicações do Partido Republicano da Carolina do Norte, enquadrou as disposições eleitorais como uma resposta a um governador que “tinha o polegar na balança” com nomeações para conselhos eleitorais.

“Acho que esta é a legislatura afirmando que eles também ainda têm poder”, disse Mercer. “Esta é apenas uma forma de continuarmos a ter um governo equilibrado na Carolina do Norte.”

A nova lei marca o capítulo mais recente nos esforços da legislatura liderada pelos republicanos para remodelar o equilíbrio de poder, especialmente quando se trata de controlo sobre as eleições.

Em 2016, o governador republicano cessante, Pat McCrory, assinou uma legislação que deu à legislatura mais influência sobre as nomeações do conselho eleitoral. Cooper processou e a Suprema Corte do estado decidiu a seu favor. Os eleitores rejeitaram uma proposta de emenda constitucional de 2018 apoiada pelos republicanos na Assembleia Geral para permitir que os líderes da Câmara e do Senado nomeassem todos os membros do Conselho Eleitoral Estadual. No início deste ano, os juízes dos tribunais estaduais bloquearam outra tentativa da legislatura para retirar ao governador a sua capacidade de nomear membros do conselho eleitoral.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.