Assista Alexandre Pantoja e Kai Asakura em um confronto tenso antes do UFC 310

Alexandre Pantoja estava todo profissional e Kai Asakura transbordava de confiança quando os pesos mosca se enfrentaram pela primeira vez antes do confronto na luta principal do UFC 310.

Após o encerramento da coletiva de imprensa pré-luta, na quinta-feira, Pantoja permaneceu estóico ao subir ao palco e encarar seu adversário, que faz sua estreia no octógono com a chance de se tornar campeão do UFC.

Em troca, Asakura manteve os óculos escuros enquanto mostrava que tem uma pequena vantagem de altura sobre o atual campeão peso mosca do UFC.

Embora Asakura esteja competindo no UFC pela primeira vez, ele não demonstrou nervosismo durante a coletiva de imprensa ou no confronto com Pantoja em busca da conquista do cinturão após já ter conquistado um campeonato no RIZIN.

Na co-luta principal, os ex-companheiros de treino Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry apertaram as mãos e até se abraçaram enquanto se preparavam para uma luta que determinaria o próximo desafiante número 1 do peso meio-médio.

Depois que os lutadores se enfrentaram no palco, Garry sorriu e gritou “16-0, baby!” para a multidão presente.

Confira os confrontos completos dos seis lutadores na coletiva de imprensa do UFC 310 no vídeo acima.