Assista Kai Asakura lutando contra o irmão mais velho na rua na primeira luta de todos os tempos

Kai Asakura está acostumado a ser jogado no proverbial fogo.

Asakura, ex-campeão peso galo do RIZIN, faz sua estreia no UFC neste sábado, no UFC 310, e faz isso na luta principal contra Alexandre Pantoja pelo título peso mosca do UFC. O emocionante finalizador compartilhou uma história no ‘UFC 310 Countdown’ sobre seu irmão mais velho – que era conhecido por brigas de rua e por vencer todo mundo – desafiando Asakura para uma luta na rua com luvas de boxe.

Embora Asakura não tivesse nenhuma experiência real de luta, ele mostrou habilidade natural, conduzindo-o pelo caminho que está trilhando atualmente. Assista ao vídeo abaixo.

A primeira luta real de Kai Asakura foi… contra seu irmão mais velho, que era um lutador de rua e estava sem oponentes. Isso fez Kai perceber seu potencial, levando-o a seguir a carreira no MMA.

@ufc pic.twitter.com/hgQ2esukcM – Casa da Luta (@Home_of_Fight) 1º de dezembro de 2024

Asakura, de 31 anos, entra no octógono pela primeira vez depois de vitórias consecutivas por nocaute no corpo – incluindo a paralisação do ex-campeão do Bellator Juan Archuleta para ganhar o título RIZIN de 135 libras em dezembro. Asakura está 5-1 nas últimas seis partidas e busca adicionar outro cinturão ao seu manto em sua primeira disputa no peso mosca em mais de sete anos.