Assista Mike Perry convocar o ex-campeão do UFC Robbie Lawler para a luta do BKFC; Conor McGregor responde

Mike Perry está de olho em um ex-campeão do UFC para sua próxima luta corpo-a-corpo.

Durante o card do BKFC Hollywood de sábado, Perry participou de uma entrevista no ringue com Cyrus Fees e foi questionado sobre o que ele queria a seguir, e a maior estrela da promoção apontou Robbie Lawler como um oponente que ele gostaria de enfrentar.

“Acho que quem deveria me enfrentar em seguida – vejo Robbie Lawler no meio da multidão e acho que ele deveria tirar as luvas e entrar no círculo quadrado contra o ‘Platina’ Mike Perry”, disse Perry.

Perry não compete no ringue do BKFC desde o nocaute de 60 segundos sobre Thiago Alves no KnuckleMania 4 em abril. Desde então, o jogador de 33 anos travou uma luta de boxe com Jake Paul em julho, depois que uma emergência médica de Mike Tyson adiou sua luta com Paul para novembro.

Paul parou Perry no sexto round em Tampa, o que levou a estrela do UFC e atual coproprietário do BKFC, Conor McGregor, a demitir Perry nas redes sociais – algo que se tornou uma espécie de piada de longa data desde então.

Depois da chamada de Perry a Lawler, talvez Perry esteja de volta às boas graças do ex-campeão de duas divisões do UFC porque McGregor mostrou seu entusiasmo pela ideia no Twitter.

Que espetáculo! Perry x Lawler? Me dê -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 22 de dezembro de 2024

“Que show”, disse McGregor. “Perry contra Lawler? Me dê.

Perry diz que estava esperando que um oponente se inscrevesse para enfrentá-lo, mas acabou de mãos vazias. Lawler, que se aposentou do UFC em julho de 2023 após um nocaute sensacional sobre Niko Price no UFC 290, parece ser a escolha perfeita para a promoção. Perry parece concordar com isso também.

“Escute, cara, eu sou o melhor que já esteve neste ringue [with] sem luvas”, disse Perry. “Não há ninguém [that’s] já fiz isso como eu, e estou esperando minha chance de brilhar novamente. O mundo tentou tirar coisas de mim. Estou pronto para minha próxima oportunidade e não parece ninguém [wants] para avançar para a linha.

“Então o que pensei foi que Robbie Lawler poderia ser durão o suficiente para fazer isso.”