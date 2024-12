Associação Cultural Juventude Fênix encerra 2024 com celebração e solidariedade

A Associação Cultural Juventude Fênix, que há mais de 14 anos atua em Penedo, no Baixo São Francisco, encerra suas atividades deste ano com uma programação especial, marcada por celebrações, apresentações artísticas e ações solidárias. A organização, que conquistou espaço no cenário cultural local, promoveu eventos que destacaram as realizações e o comprometimento de seus integrantes.

As atividades de encerramento começaram com uma missa em ação de graças, realizada em reconhecimento às conquistas da associação ao longo de 2024 e pela recuperação da benfeitora Stela Rodrigues Vieira. A programação também incluiu uma apresentação memorável do grupo de dança da Juventude Fênix durante o desfile natalino na cidade vizinha de Igreja Nova, onde as talentosas balizas encantaram o público com sua performance.

O ponto alto das celebrações foi a cerimônia de diplomação dos Melhores do Ano 2024, realizada na sede da associação no bairro Raimundinho. Na ocasião, 27 pessoas foram homenageadas em 17 categorias distintas, reconhecendo o talento e dedicação daqueles que contribuíram para o sucesso da Fênix. Além das diplomações, a associação entregou três prêmios especiais: o Fênix de Ouro, o Prêmio Stela Rodrigues Vieira e o Prêmio Cláudio Vieira, homenageando cinco personalidades, entre elas o presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, Gustavo Lopes.

Fenix 2024

Rafael Lyra, fundador e idealizador da Juventude Fênix, destacou a importância do evento. “Nossa instituição é imensamente grata pela participação de todos que compõem a Fênix. O Prêmio Melhores do Ano é uma forma de homenagear e agradecer a todos os componentes e colaboradores por tamanha dedicação e amor à nossa instituição. Parabéns aos premiados”, afirmou.

A presidente da associação, Bruna dos Santos, anunciou que as atividades continuam até o dia 30 de dezembro, com foco na solidariedade. A diretoria organiza visitas às comunidades em situação de vulnerabilidade social, além de uma campanha para arrecadar roupas, calçados e alimentos para a tradicional sopão solidário de Natal. “Estamos mobilizados para levar um pouco de conforto e alegria a quem mais precisa neste final de ano”, concluiu Bruna.

Com essa programação especial, a Associação Cultural Juventude Fênix encerra 2024 reafirmando seu compromisso com a cultura, a valorização de seus membros e o apoio às comunidades mais carentes.