Atenção DOGE e Elon Musk: é assim que o governo federal gasta o dinheiro dos impostos dos americanos

CNN

–



Como co-diretores do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, os bilionários Elon Musk e Vivek Ramaswamy prometem cortar pelo menos 2 mil milhões de dólares do orçamento federal.

A dupla citou áreas que gostariam de atingir, como a Receita Federal, o Departamento de Educação, o Federal Bureau of Investigation e a Comissão Reguladora Nuclear. E querem analisar com atenção a ajuda externa, os gastos com defesa e os pagamentos imprecisos que o governo envia aos beneficiários da Segurança Social e outros.

Mas retirar uma parcela tão grande dos gastos federais seria uma tarefa difícil, dizem os especialistas. Grande parte do dinheiro apoia programas obrigatórios, que devem ser financiados de acordo com as leis existentes. Isso inclui benefícios da Previdência Social e Medicare e juros sobre a dívida federal.

Menos de um terço do orçamento federal no ano fiscal de 2024 consistia em gastos discricionários, que o Congresso aprova anualmente. Quase metade dos gastos discricionários vai para programas de defesa, que são uma vaca sagrada para muitos legisladores.

“2 biliões de dólares por ano é um número tão absurdamente elevado que é impossível”, disse Bobby Kogan, director sénior de política orçamental federal no Centro para o Progresso Americano, de tendência esquerdista.

É aqui que vai o dinheiro do contribuinte:

Musk e Ramaswamy também disseram repetidamente que poderiam reduzir a força de trabalho federal, forçando os funcionários a retornar ao escritório, o que, esperam, levaria muitos deles a pedir demissão.

Menos de metade dos trabalhadores civis federais são elegíveis para o teletrabalho, e aqueles que ainda podem passar a maior parte do seu horário de trabalho nos seus escritórios.

Tanto Musk como Ramaswamy atacaram os trabalhadores federais como burocratas que supervisionam uma rede cada vez maior de regulamentações.

“O poder da burocracia federal não eleita cresceu e se tornou um ‘QUARTO PODER’ inconstitucional do governo!” Musk postou no X no início desta semana. “Especialmente com a criação do seu próprio sistema judicial interno, tornou-se o ramo mais poderoso do governo. Devemos consertar isso!

Mas a força de trabalho federal é praticamente a mesma de há 50 anos, embora o governo federal supervisione mais programas e forneça mais benefícios.

Sob o ex-presidente Bill Clinton, o número de funcionários caiu em mais de 400.000 enquanto ele tentava “reinventar” o governo, de acordo com Elaine Kamarck, diretora fundadora do Centro para Gestão Pública Eficaz da Brookings Institution. Além disso, ele conseguiu aproveitar o desmoronamento da União Soviética para reduzir o Departamento de Defesa. Mas os ataques de 11 de Setembro puseram fim à redução de pessoal em 2001, e o governo reforçou a sua força de trabalho de inteligência e de segurança interna desde então.

Embora muitas pessoas possam pensar que a força de trabalho federal está concentrada em Washington, DC e nas áreas metropolitanas vizinhas, esse não é o caso.

“Os funcionários federais estão a prestar serviços ao público em todo o lado”, disse Max Stier, presidente fundador e CEO da organização sem fins lucrativos Parceria para o Serviço Público, que defende um governo federal eficaz.