Atlético de San Luis: não é surpresa repetir as semifinais

Jürgen Damm e Cata Domínguez destacam a importância de uma segunda semifinal para o Atlético de San Luis

Em Atlético de São Luís Eles não veem a segunda semifinal em menos de um ano como uma coincidência. A continuidade do plantel, a unidade e os detalhes que Doménec Torrent apurou fizeram a diferença para que no Apertura 2024 os Potosinos estejam perto da grande final.

“Não é surpresa que o Atlético de São Luís Está na Semifinal, é um trabalho, uma dedicação que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores jovens, os jogadores experientes têm feito, fizeram uma mistura muito boa. Temos que continuar trabalhando, o que fizemos não basta, queremos sonhar grande, por isso vamos passo a passo com muita humildade. Sabemos que temos pela frente uma das equipes mais poderosas da Liga MX, por isso vamos enfrentá-los com a mesma intensidade, humildade e esforço que fizemos nos outros jogos”, disse Jürgen Damm, que está em seu segunda Liguilla com a instituição.

Jürgen Damm e Cata Domínguez destacam a importância da segunda semifinal do Atlético de San Luis em um ano. Imago7

Apesar de Atlético de São Luís eliminou Monterrei Em duas instâncias finais, no Clausura 2022 via repescagem e no Apertura 2023 nas Quartas de Final, o Rayados se coloca como favorito, pelo valor de seu elenco; Porém, Julio César “Cata” Domínguez referiu que a equipa de Potosí está focada apenas no trabalho diário, independentemente dos rótulos colocados ao seu rival.

“Como eu falei há pouco, todo mundo respeita a opinião de cada uma das pessoas que estão ali, cada um tem o seu ponto de vista e bom, você faz isso mais como mídia, que é quem mais publica. Por isso, confiamos no nosso trabalho dia após dia e isso se refletiu durante o torneio e ao longo do ano também. O time já vem brigando lá na Liguilla e acho que não tem sido fácil para nós, acho que esse trabalho é sucesso”, disse o zagueiro.

Sobre o perigo que pode representar a ofensiva da realeza liderada por Oliver Torres, Sergio Canales e Germán Berterame, Eduardo Águila, defesa-central nascido nas forças básicas da equipa de Potosí, referiu que no Atlético de São Luís Eles sabem que a unidade do grupo é algo que irá neutralizar a ofensiva da realeza.

“Sim, nós sabemos disso Listrado É uma equipa muito forte, sabemos os jogadores que tem, a equipa que é, mas como vos digo, a união do grupo é o que nos vai dar para levar o jogo adiante. Sabemos o que vai acontecer, mas vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado”, disse o jovem.