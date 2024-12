Atlético de São Luís vs. Monterrey: as histórias da semifinal

Apesar dos erros de Cata e Vitinho, Atlético de San Luis vence o Monterrey no jogo de ida

SÃO LUIS POTOSI — Atlético de São Luís venceu por 2-1 Monterrei na primeira mão das meias-finais do Abertura 2024. Como um bom duelo ligaemocionou-se durante toda a partida, mas não ficou isento de polêmica.

Léo Bonatini sim Ricardo Chávez Ultrapassaram os Potosinos na chave, mas as decisões da arbitragem foram amplamente questionadas, além do fato de o time da casa ter cometido dois erros importantes que deixaram a chave muito aberta nos últimos 90 minutos.

A seguir, deixamos para vocês as histórias que saíram da primeira mão da semifinal entre o Atlético de São Luís sim Monterrei.

O Atlético de San Luis derrotou o Rayados na semifinal de ida. Imago7

Possível pênalti a favor do Monterrey

A ação polêmica ocorreu antes do final do primeiro tempo, quando André Sanchezarqueiro dos Potosinos, esticou o braço sobre Lucas Ocampos quando ambos brigaram por uma bola dividida na área. Assim que sentiu o contato, o argentino se jogou na grama sob o olhar do árbitro central e de seu assistente número um, Leonardo Castillo.

Imediatamente, Ocampos perguntou o juiz Fernando Hernández para sancionar o pênalti e posteriormente revisar o VAR para corroborar o contato, o que no final não apontou após ser avisado da cabine que o contato não foi suficiente para indicar a infração.

Falla clara de Vitinho

Vitinho Ele passou de herói a vilão. O jogador brasileiro foi um dos melhores elementos dos Potosinos nos primeiros 20 minutos de jogo, mas depois não contribuiu para a configuração ofensiva de Domenec Torrent.

Já na complementação, o brasileiro tentou causar estragos no ataque devido à sua velocidade e boa habilidade com a bola, mas não ficou claro quando errou uma jogada de gol clara. O sul-americano errou um chute a um metro do gol após receber passe de Bonatini. Agora sem goleiro, Vitinho ficou preso na bola e fez a grande diferença da partida.

Erro de ‘Cata’ Domínguez

Quando o Potosinos vencia por 1 a 0 no placar, Júlio César Dominguez cometeu um erro que lembrou seus piores momentos com ele Cruz Azul. O zagueiro, que fez um jogo quase perfeito para neutralizar o poderoso ataque do Listradocometeu um erro que teve impacto no placar.

‘Cata’ teve um erro no meio de campo que provocou um contra-ataque de Sérgio Canalesque ao chegar na área deu a bola para Berterame alemão. Sem hesitar, o argentino-mexicano finalizou sem André Sanchez Eu poderia fazer algo para evitar o problema. O zagueiro lamentou o empate de seu time.