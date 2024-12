Aumento da Experiência pelo Celular: ComoPlataformas como MPL estão Revolucionando oMercado de Jogos

Gin Runny

Os celulares têm sido cada vez mais utilizados pelos brasileiros para jogarem seus jogos favoritos. Isso foi evidenciado pelos resultados obtidos pela Pesquisa Games Brasil de 2024, onde 48,8% dos entrevistados afirmou que prefere jogar via smartphone.

Esses dados foram reforçados pela pesquisa realizada pela MindMiners, onde mais de 70% dos respondentes afirmaram preferirem os dispositivos móveis aos consoles. Essa estatística envolve tanto celulares, quanto tablets.

O crescente domínio dos games mobile é explicado por diversos motivos. Um deles é a maior adaptabilidade dos jogos à tela dos dispositivos móveis. Outro elemento importante é o surgimento de plataformas inovadoras para os jogadores jogarem.

MPL é exemplo de revolução no mercado de jogos pelo celular

Um bom exemplo de plataforma que entrou no mercado de jogos pelo celular para revolucioná-lo é a Mobile Premier League (MPL). De responsabilidade da Galactus Funware Technology Private Limited, a MPL conta com uma variedade de jogos diferenciados para serem jogados a qualquer hora do dia e em qualquer lugar.

Os MPL jogos podem ser acessados por qualquer tipo de dispositivo móvel. Isso inclui celulares com Android e iOS, bem como tablets. Tudo que é oferecido dentro da plataforma é disponibilizado no modo de competição em tempo real entre os jogadores.

Aliado a experiência completa com jogos pelo celular, a MPL ainda conta com jogos de habilidade. Algumas opções de jogos que o jogador encontra na Mobile Premier League são:

– Truco;

– Ludo;

– Gin Rummy.

Tudo está disponível para o jogador 24 horas por dia ao longo dos 7 dias da semana e com toda a tecnologia necessária para jogar pelo celular.

A adaptabilidade móvel foi além da experiência dentro do jogo. Afinal, a MPL também permite que os jogadores retirem seus ganhos imediatamente via Pix. A plataforma conseguiu alcançar a marca de 80% das transações processadas em menos de um minuto.

Desde a sua criação, a MPL já alcançou a marca de mais de 60 milhões de usuários e investiu no seu portfólio de jogos, ultrapassando a marca de 70 opções para oferecer aos seus jogadores. A plataforma serve de estudo de caso para outras empresas que também visam se adaptar ao interesse mobile dos jogadores.

Cobertura 5G também tem impacto direto

Outra mudança que também pode ter impactado diretamente o sucesso da jogabilidade mobile é a presença da maior cobertura da tecnologia 5G e o novo fluxo mercadológico no Brasil. De acordo com informações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a rede de alta velocidade já está disponível em todo o Brasil.

Em um comunicado à imprensa, a Anatel destacou que o marco foi alcançado no dia 2 de dezembro de 2024. “A partir de 2 de dezembro, com a liberação da faixa nos últimos 190 municípios, todos os 5.570 municípios poderão ter a oportunidade de acesso a essa tecnologia” – confirmou a agência nacional.

O avanço da tecnologia tem um impacto direto na experiência dos jogadores pelo celular. Afinal, a internet possibilita o download e instalação dos programas nos dispositivos móveis. Além de também permitir uma experiência ainda melhor para quem joga utilizando um smartphone.

A conectividade de alta velocidade era algo inimaginável a alguns anos atrás. Entretanto, esse cenário mudou completamente com as novas tecnologias digitais. E a tendência é de que as mudanças não parem por aí.

Novas tecnologias podem aumentar ainda mais o engajamento dos jogadores

Todo esse contexto de adaptabilidade dos jogos a tela dos dispositivos móveis e avanços tecnológicos cria uma base para que os smartphones continuem sendo os preferidos pelos jogadores. Como se isso não bastasse, novas tecnologias prometem aumentar ainda mais o engajamento de quem joga por um celular.

Estima-se que a Inteligência Artificial possa ser uma tecnologia que causará ruptura no mercado de jogos. A utilização da IA em games não é novidade, já que muitos desenvolvedores acompanham essa inovação e utilizam ela para testar mecânicas de jogo ao longo de suas criações.

Outra tecnologia que também tem sido muito explorada pelos desenvolvedores é a Near Field Communication (NFC). O intuito da utilização da NFC é permitir a troca de informações entre dispositivos que estão próximos uns dos outros. A ideia na utilização da NFC é permitir que a experiência dos jogadores seja ainda mais personalizada.

Para o jogador, resta apenas acompanhar as mudanças no mercado de games e aproveitar para explorar todas as novidades que surgem. Afinal, o intuito das empresas é sempre criar uma experiência ainda melhor para quem joga pelos dispositivos móveis.