Avião da Azerbaijan Airlines cai no Cazaquistão com 67 pessoas a bordo

Um avião modelo Embraer 190, da companhia Azerbaijan Airlines (AZAL), caiu nesta quarta-feira (25) nas proximidades de Aktau, no Cazaquistão. A aeronave realizava o voo J2-8243, partindo de Baku, no Azerbaijão, com destino a Grozny, na Rússia. Segundo informações preliminares, 67 pessoas estavam a bordo, sendo 62 passageiros e 5 tripulantes.

Equipes de resgate confirmaram que 32 pessoas sobreviveram ao acidente. Muitos dos resgatados estão em estado grave e foram encaminhados para hospitais próximos. Autoridades locais também confirmaram a existência de vítimas fatais, mas o número exato ainda não foi divulgado.

Investigação inicial

Investigações preliminares apontam para uma possível colisão com uma bandada de pássaros, que teria danificado os motores da aeronave. No entanto, a causa oficial do acidente ainda está sendo apurada. Especialistas da Embraer e autoridades de aviação do Azerbaijão e do Cazaquistão estão trabalhando juntos para esclarecer o ocorrido.

Nota da Embraer

Em comunicado, a fabricante brasileira Embraer lamentou o acidente e afirmou estar colaborando com as investigações. “Estamos prestando todo o suporte às autoridades competentes e à Azerbaijan Airlines neste momento de profunda tristeza”, destacou a nota.

O modelo Embraer 190

O Embraer 190 é amplamente utilizado em voos regionais e reconhecido por sua segurança e eficiência. Operado por diversas companhias aéreas ao redor do mundo, o modelo é considerado confiável e popular por seu custo-benefício.

Repercussão

A tragédia gerou comoção no Azerbaijão, onde o governo decretou luto oficial. Familiares das vítimas aguardam informações enquanto as equipes de investigação trabalham para esclarecer o que levou ao acidente.

A Azerbaijan Airlines e as autoridades do Cazaquistão prometeram divulgar novas informações assim que disponíveis. O acidente reforça a importância da segurança aérea e da revisão constante de protocolos para evitar novas tragédias.