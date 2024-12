Azcárraga confessa que sugeriu Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez

Emilio Azcárraga Jean reconheceu que recomendou Juan Carlos Rodríguez como Comissário da Federação Mexicana de Futebol, embora tenha esclarecido que não o impôs nesse cargo

O dono do América, Emilio Azcárraga Jeanreconheceu que recomendou Juan Carlos Rodríguez como Comissário da Federação Mexicana de Futebol, embora tenha esclarecido que não o impôs nesse cargo.

“Eu sugeri João Carlosmuita gente já falou isso, que são impostos, em muitos casos, esses nomes foram sugeridos e votados. Várias vezes a decisão já foi tomada, se houver maioria, saiamos por unanimidade. Sinto muito pelo Juan Carlos, pessoalmente o amo muito, ele teve muito desgaste com o fundo de investimento e a parte esportiva”, explicou o empresário em entrevista à Televisa.

Juan Carlos Rodríguez renunciou ao cargo na Federação Mexicana de Futebol dois dias antes da final entre América e Monterrey. O ‘Bomba’ apresentou a sua demissão perante a Assembleia de Proprietários, porque não conseguiu uma votação unânime para a chegada de um fundo de investimento à Liga MX.

Juan Carlos Rodríguez deixou seu cargo na FMF. Imagem 7

‘Não é o fim do mundo por causa do fundo de investimento’

Emílio Azcárraga Reconheceu que havia um grupo de proprietários que se opunham ao fundo de investimento, que injetaria 1.250 milhões de dólares na Liga MX, embora tenha garantido que esta decisão “não é o fim do mundo”.

“Acho que o fundo é uma ótima ideia, havia particularidades em cada clube, em cada propriedade que queria entrar nesse fundo. Houve uma rejeição de um determinado grupo de equipes e como não houve unanimidade foi rejeitado, ainda acho que é uma ótima ideia no geral, em particular há muitas coisas para falar. Se for rejeitado hoje, não creio que será o fim do mundo, mas é uma forma de dar uma luz internacional ao futebol mexicano”, comentou.