Barça de Flick não melhora números de Xavi na LaLiga

O Barcelona tem os mesmos 34 pontos do ano passado e quatro a menos que na temporada 2022-23, após disputar as primeiras 15 jornadas da Liga.

BARCELONA – O Barça de Hansi Flick, que perdeu o status de indiscutível em Montjuïc ao ser derrotado pelo Las Palmas, chegou à 15ª rodada da LaLiga somando 34 pontos, graças a onze vitórias, um empate e três derrotas. Esses 34 pontos são exatamente iguais aos da temporada passada neste momento, com dez vitórias, quatro empates e uma derrota. E tem quatro pontos a menos (foram 38) do que há duas temporadas, em 2022-23, que acabou conquistando o título e teve apenas dois empates e uma derrota.

Os números mostram que a equipa de Hansi Flick não melhorou, em termos estatísticos, a de Xavi Hernández, que recebeu muitas críticas na temporada passada por um jogo menos brilhante do que o esperado apesar de acumular o mesmo resultado de agora.

É verdade que esta temporada marcou 43 gols, mais 15 que no ano passado e mais 8 que há dois gols, mas embora em termos de futebol a equipa de Hansi Flick tenha recebido muitos elogios durante o primeiro terço da temporada, nas últimas semanas seu desempenho caiu drasticamente.

Lamine Yamal, contra o Las Palmas. Imagens Getty

“A melhor notícia é que o mês de novembro está a terminar”, brincou Flick esta segunda-feira, lembrando a má sequência, embora tenha destacado que a sua equipa tem “dominado e criado oportunidades. ” .

“Somos a equipa mais jovem da Liga e temos de continuar a aprender muitas coisas” reconheceu o treinador alemão, consciente da necessidade de “melhorar”, mas totalmente dedicado ao seu plantel: “O ambiente da equipa é magnífico e estou muito feliz com todos os jogadores”.

“Não temos os pontos que mereceríamos pelo nosso jogo”, sublinhou o treinador alemão, deixando claro que no balneário “todos querem jogar, todos estão muito empenhados e preparados…”.

Elogiando Casadó, cuja ausência foi assinalada frente ao Las Palmas, Flick não presumiu que recuperaria o comando do Mallorca, embora o seu regresso seja considerado concretizado.

“Ele sabe ler o jogo do adversário e sabe onde estar sempre. Quando cometemos um erro ele sabe onde ficar e também o que fazer com a bola”, revelou, reconhecendo também que os rivais “estão a fazer um bom jogo”. trabalho” para fazer com que ele fosse eliminado. O jogo não é mais uma arma letal.