Barcelona: As razões para uma recessão inesperada

O Barça, que somou um dos últimos nove pontos da LaLiga, caiu numa crise tão inesperada quanto evidente; Existem vários motivos para explicar isso…

BARCELONA – O Barça cumpriu neste sábado o antigo costume de comemorar aniversário com derrota… E confirmou que perdeu o frescor de antigamente, que fez do time de Hansi Flick uma referência em todo o futebol europeu, e sobrevive contra as adversidades. em um buraco tão inesperado quanto verdadeiro. Crise? Para isso teremos que esperar, pelo menos, pelo jogo de terça-feira em Maiorca.

A equipa do Barça perdeu o factor surpresa mas, talvez mais preocupante, não tem a eficácia na frente da baliza dos primeiros dois meses e meio de competição, nem os seus jogadores de referência mantêm aquele tom físico e emocional, que tanto provocou. muitos elogios de todos os níveis.

DECLÍNIO DE METAS

Uma das facetas que mais nos surpreendeu no início da temporada do campeonato foi a eficácia da equipa. E, claro, o renascimento bestial de Robert Lewandowski. Até à 11.ª jornada (dobradinha no Bernabéu), o polaco marcou 14 gols e nos últimos quatro jogos marcou apenas mais um.

O Barça, que acumulou 40 gols em 12 dias (com média de 3,3 por jogo), ficou sem gols em Anoeta pela primeira vez na temporada e depois de marcar dois gols em Vigo que não foram suficientes para vencer, só conseguiu marcar um gol, insuficiente, para o Las Palmas. Raphinha, que já ultrapassou a sua melhor pontuação, avisou que a equipa está a “fazer muitas coisas erradas” e embora Flick tenha lembrado mais uma vez o gol anulado de Lewandowski em San Sebastián e defendido que ao marcar um gol “as coisas mudam”, a produção ofensiva do Barcelona tem entrou em colapso nas últimas semanas.

Pedri lamenta a derrota do Barcelona frente ao Las Palmas. EPA/ENRIC FONTCUBERTA

DESGASTE INDOCITÁVEL?

Hansi Flick consolidou uma espinha dorsal indiscutível. Koundé (punido com duas substituições), Cubarsí, Raphinha. Pedri e Lewandowski jogaram todas as partidas; Íñigo Martínez quase não faltou em Pamplona e as ausências de Lamine Yamal só se explicam pelo desconforto físico que o afastou frente à Real Sociedad e ao Celta, além das figuras de Casadó ou Balde.

O treinador alemão insistiu em dois jogos anteriores que nas suas escalações “os que são melhores” jogam sempre sem ter em conta o desgaste que possam ter acumulado em dois meses e meio de competição, somando também os jogos da Liga dos Campeões ( cinco) e seleções nacionais.

A exigência física e mental (concentração) é máxima com o sistema imposto pelo treinador e da mesma forma que Koundé ou Cubarsí têm mostrado algumas lacunas, Lewandowski (que foi titular em todos os jogos) tem apresentado sintomas de cansaço.

SUBSTÂNCIAS NÃO AMEAÇADAS

Num plantel de primeira linha, os suplentes deveriam ser capazes de ameaçar a condição dos titulares… E neste Barça essa circunstância não se manifestou. Apenas Casadó, que foi suplente durante dois dias, conquistou a posição, mas Flick é obrigado (aposta) a fazer alterações na equipa e as costuras são perceptíveis.

Fermín, que depois de ter sido o segundo melhor marcador da temporada passada ainda não marcou nesta temporada, não atingiu o rendimento que tinha então, Gavi ainda não se lembra como era antes da lesão, De Jong é uma sombra… E o a entrada de jogadores como Ferran, Fort, Gerard Martín, Domínguez, Pablo Torre ou Ansu Fati causou uma perda de competência geral na equipe.

E ainda é uma sorte que Iñaki Peña tenha respondido à exigência de ocupar o lugar de Ter Stegen na baliza…

O FORA DO JOGO NÃO É MAIS SURPREENDENTE

O Barça triplicou o número de impedimentos reportados a favor da segunda equipa da Europa que mais beneficiou com esta jogada (Brighton). No Bernabéu perturbou Mbappé e o Real Madrid em geral, que caiu em uma dúzia de impedimentos… Mas depois de massacrar também o Espanyol no clássico, o festival acabou. Na verdade, nos últimos três jogos, foram identificados dez no total…

Os rivais ajustaram a forma de atacar a linha avançada ordenada por Flick e com desmarcação, entrando em velocidade por trás, conseguiram atrapalhar o fator surpresa do Barça. Isso ficou demonstrado com o gol de Becker que o derrotou em Anoeta ou com o gol de Fábio Silva no último sábado.