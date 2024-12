Barcelona busca espaço no limite salarial para Olmo e Pau Víctor

A participação de Dani Olmo e Pau Víctor após 31 de dezembro está em risco, a menos que o Barcelona consiga abrir espaço no seu limite salarial para poder inscrevê-los

BARCELONA – O Barcelona trabalha contra o relógio para abrir espaço para seu limite salarial para Dani Olmo e Pau Víctorjá que nas atuais circunstâncias os dois jogadores não poderiam continuar jogando no clube do Barça depois de 31 de dezembro, segundo informaram diversas fontes à ESPN.

Daniel Olmoque assinou no verão ao RB Leipzig por 55 milhões de euros mais 7 em variáveis, já perdeu os dois primeiros jogos da temporada porque Barcelona Ele não conseguiu processar sua inscrição na LaLiga devido aos contínuos problemas financeiros.

Dani Olmo, em partida contra o Barcelona Denis Doyle/Getty Images

No entanto, o internacional espanhol conseguiu finalmente ser inscrito temporariamente até 31 de dezembro para cobrir a lesão de longa duração sofrida por Andreas Christensen.

Christensen está perto de regressar e o Barça volta a ter o mesmo problema porque precisa de abrir espaço para Olmo dentro do limite salarial de 426 milhões de euros imposto pela LaLiga ou o internacional espanhol não poderá jogar pelo clube na segunda metade do temporada .

O atacante Pau Víctor, contratado no verão ao Girona, está na mesma situação.

O jornal Mundo Deportivo garante que Olmo também poderá sair de graça se não estiver inscrito, graças a uma cláusula que incluiu quando assinou o contrato no verão passado. Fonte consultada pela ESPN escorrega que a informação é correta, mas do Barça limita-se a dizer “que não falam de questões contratuais” por serem confidenciais.

Porém, em 2022 a ESPN já revelou que o Barça incluiu esta mesma cláusula de salvaguarda nos contratos de Christensen e Franck Kessié por receio de que os jogadores não pudessem ser inscritos.

O Barça ainda está acima do limite de 426 milhões de euros, mas pode gastar uma percentagem do que poupa ou arrecada na inscrição de jogadores.

Fontes do clube continuam otimistas de que este será o caso de Olmo e Víctor.

O clube anunciou recentemente um novo acordo com o fornecedor de kits Nike, que aumentará suas receitas. No entanto, o acordo deverá primeiro ser aprovado pelos sócios do clube, com votação marcada para 21 de dezembro.

Vários meios de comunicação sugerem que o clube também está trabalhando em um acordo para vender os direitos dos camarotes VIP do Spotify Camp Nou, que está em fase de renovação, pelos próximos 20 anos.

As fontes acrescentam que o clube está a trabalhar noutras fontes de investimento, acrescentando que a “última opção” seria que um dos membros da direcção do clube prestasse uma garantia pessoal para permitir as inscrições de Olmo e Víctor.