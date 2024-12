Barcelona completa 14 anos com publicidade paga na camisa

Em 2010, Rosell assinou com o Catar por 30 milhões de euros anuais, valor que o Barça hoje dobra com o Spotify, que também dá nome ao estádio.

BARCELONA – O Barcelona Foi o penúltimo clube da LaLiga que vestiu publicidade em sua camiseta…E o último a ser pago por isso. Ele 10 de dezembro de 2010 O clube do Barça anunciou um acordo com o emirado do Catar por cinco temporadas a partir da temporada seguinte (2011-12) e no qual substituiria a Unicef, que em 2006 havia sido o primeiro anunciante (publicidade reversa) que exibiu no clube. camisa. .

Eles estão cumpridos agora 14 anos daquele acordo que tornou Camiseta Barcelona no mais bem pago para exibir uma marcaatingindo os 30 milhões de euros por temporada no momento da assinatura e ultrapassando os 24 milhões que o Manchester United recebeu da AON ou os 23 que o Standard Chatered Bank pagou ao Liverpool e o bwin ao Real Madrid.

Barcelona em visita ao Catar em 2016 para amistoso EPA

Se o acordo de 2010 foi uma verdadeira revolução, que motivou alguns protestos por se entender que o clube estava associado a uma ditadura que não respeitava os direitos humanos, o atual que foi assinado em março de 2022 com o Spotify duplica o valor.

Embora o Barça esteja protegido por uma cláusula de confidencialidade que facilita a ocultação dos detalhes do acordo, várias fontes e informações estimaram em 65,8 milhões de dólares a receita anual fixa para usar a marca sueca de serviços multimídia em camisas de jogo e de treino. as equipes masculina e feminina. Além de algumas variáveis ​​por títulos, também não especificadas mas que são especuladas acima de 3,1 milhões de dólares.

A CORRIDA DA MARCA

Os cenários de patrocínio mudaram muito. Tanto no vestuário desportivo que veste os clubes (onde Nike e Adidas concorrem como marcas predominantes) como na publicidade que aparece nas t-shirts.

Esse primeiro acordo de 2010 significou ao Barcelona uma receita total de 165 milhões de euros, já que outros 15 se somaram aos 30 anuais no momento da assinatura. A primeira equipe do Barça usou a Qatar Foundation por duas temporadas e a Qatar Airways pelas três seguintes. E em 2016, apesar da oposição popular que permaneceu contra a referida aliança, assinou uma prorrogação anual de 45 milhões de euros… Já longe dos números que dominavam o mercado.

ESPN+ em espanhol

E se em 2013 o Real Madrid igualou esses 30 milhões de euros anuais ao assinar com a Fly Emirates, o acordo foi superado pelos 33 milhões que a Telekom pagou ao Bayern Munique… Até um ano depois o Manchester United bateu todos os recordes ao assinar com a Chevrolet pela 71 milhões. Em 2016, a Yokohama Tires juntou-se ao Chelsea por 55 milhões e a Fly Emirates pagou ao Arsenal 40 milhões.

AS MUDANÇAS

A união entre Barça e Catar terminou no inverno de 2016, quando o Barcelona anunciou um acordo com a Rakuten para usar sua marca na camisa por quatro temporadas, além de mais uma temporada opcional (que foi cumprida). Este acordo, a partir da temporada 2017-18, foi consumado graças à mediação de Gerard Piqué, que mantinha uma estreita relação da sua então companheira Shakira com Hiroshi Mikitani, dono da empresa japonesa.

Com a Rakuten, o Barça aumentou a sua receita anual para 55 milhões de euros fixos, aos quais já se somavam bónus de 1,5 milhões pela conquista da Liga, 0,5 pela Taça do Rei (desde que acompanhada de outro título importante) e o prémio máximo de 5 milhões para a Liga dos Campeões… O que nunca foi alcançado.

LaLiga está na ESPN+

Por fim, com Joan Laporta na presidência, o clube do Barça fez barulho em março de 2022 ao anunciar o seu atual compromisso com o Spotify que durará, em princípio, até 2026 e por esses 65,8 milhões de dólares fixos por temporada. O sobrenome Nou foi adicionado, tornando-se Spotify Camp Nou por doze temporadas, até 2034.

Por este acordo, o Barça ganha um total de 21 milhões de dólares nos primeiros quatro anos (5,2 por temporada), enquanto os próximos oito anos significarão uma receita anual de 21 milhões.

Desta forma, a aliança entre o Barcelona e o Spotify garante ao clube do Barça um mínimo garantido de 435 milhões de euros até 2034, um valor magnífico hoje. Teremos que assistir, claro, ao desenvolvimento de um mercado em constante movimento.

Desde que no verão de 1991, de forma excepcional, ele vestiu a camisa da JAL (companhia aérea japonesa) em dois amistosos no Japão, 34 anos se passaram. O Barça sempre quis manter o peito limpo… Até que em 2006 acertou aquela publicidade reversa com a Unicef, pagando quase 3 milhões para a instituição de caridade… E em 2010, já há 14 anos, entrou, diretamente, no mercado com o Catar.