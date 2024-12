Barcelona entra com ação para registrar Olmo e Pau Víctor

O Barça espera obter uma medida cautelar para poder inscrever Dani Olmo e Pau Víctor para a segunda parte da temporada

BARCELONA – O Barcelona afirma que será capaz de realizar o inscrição de Dani Olmo e Pau Víctor enfrentando a segunda parte da temporada e Joan Laporta anunciou esta terça-feira que do clube “apresentamos alguns demandassem acrimônia, para ter todos os caminhos abertos.”

O presidente de Barcelonasublinhou que existem “outras opções”, mas não negou a sua confiança nesta via judicial, tendo o clube apresentado um demanda para obter a medida cautelar que facilita os dois registros.

Dani Olmo comemora gol pelo Barcelona Imagens Getty

Um ato de conciliação com a LaLiga está marcado para a próxima segunda-feira, 23 de dezembro, no tribunal comercial e a resolução, confirmaram fontes do Barcelona à ESPN, está prevista para o dia 27, confiando numa solução favorável aos seus interesses, argumentando que em caso não fossem registrados pela LaLiga, tanto Olmo quanto Pau Víctor não poderiam exercer seu direito ao trabalho.

O Barcelona insiste nas “diferenças de critérios contabilísticos” que existem entre o clube e a associação patronal presidida por Javier Tebas para argumentar que os termos do fair play não serão violados, explicando que o novo contrato com a Nike, que a assembleia de sócios deve aprovar no sábado, deve ser contabilizado como nova receita, algo que a LaLiga rejeitou depois de inicialmente considerá-lo como tal.

A ação do Barcelona foi apresentada no mesmo tribunal e perante o mesmo juiz que em janeiro decidiu a favor da inscrição de Gavi, com número de titular e contra os critérios da LaLiga.

O clube carece, segundo cálculos patronais, de 60 milhões de euros para cumprir a regra e o contrato com a multinacional norte-americana só permite contabilizar 10, que correspondem ao rateio do bónus pela assinatura daquele novo contrato.