Barcelona solicita nova licença para Dani Olmo

O Barça, a três horas e meia do limite imposto pela LaLiga, solicitou nova licença para Dani Olmo à Federação Espanhola

BARCELONA – O Barcelona Fechou o ano sem saber ainda se poderá contar com Dani Olmo (e Pau Víctor) na segunda parte da temporada. O clube do Barça, por volta das 20h30 do dia 31 de dezembro, emitiu um comunicado anunciando o seu pedido à Federação Espanhola de Futebol para obter “uma nova licença para os jogadores Daniel Olmo e Pau Víctor”.

Dani Olmo, em ação pelo Barcelona EFE

Não tendo resolvido o caso através da LaLiga, que não terminou de validar toda a documentação fornecida pelo clube do Barça, a demanda foi transferida para o órgão máximo, a Federação, entendendo que terá tempo para verificar todos os documentos e, também, o exigia garantias de pagamento, um dos pontos que a Comissão Delegada da LaLiga travou.

Na verdade, o ponto crítico era que a falta de garantias totais significava que o montante necessário para cumprir o fair play não era alcançado. Os 60 milhões de euros necessários não foram alcançados e, por isso, a associação patronal não deu o aval, o que, em desespero, o clube pede agora à Federação.

Com esta medida, o Barça espera prolongar o prazo, no máximo até ao final do mercado de inverno, e durante este período receber a aprovação da Federação Espanhola de Futebol.

Inscrito no verão, junto com Pau Víctor, apenas até 31 de dezembro e graças à lesão de longa data de Christensen, a LaLiga facilitou a inscrição de Olmo depois de um dia interminável, cheio de nervosismo e após esta transferência da fazenda ter sido aprovada durante vinte anos por cerca de 100 milhões de euros. Tudo no último minuto. Ainda mais longe…

O clube Barça processou nos últimos dias a transferência da exploração de parte desses camarotes, depois de criar uma empresa que administra todos esses assentos VIP, parte dos quais são aqueles que foram vendidos a um grupo de investimento árabe. O próprio Joan Laporta viajou até Dubai para resolver o acordo que representará essa renda necessária… E isso não será resolvido, oficialmente, até que a Federação Espanhola de Futebol determine.

Embora o clube e a organização presidida por Javier Tebas tenham trocado documentação desde segunda-feira, assim que se tornou conhecido o indeferimento da denúncia apresentada pelo clube perante o Tribunal de Primeira Instância 49 de Barcelona, ​​os empregadores foram inflexíveis nas suas exigências de provas fiáveis. quanto ao desembolso dos valores acordados; garantias de cobrança indiscutíveis e em que chegou a pedir um recibo bancário dos rendimentos desses 100 milhões.

A Comissão Delegada da LaLiga manifestou as suas dúvidas, lembrando os não pagamentos efetuados pelo fundo Libero no falido negócio do Barça Studios, cujo contrato apresentado pelo Barcelona foi aceite na altura e que agora se arrastava. E uma vez conseguida a aprovação da referida comissão, também teve que ser examinada por um auditor, causando cada vez mais atrasos…

Até o final do dia, quando não conseguiu a aprovação do órgão, transferiu o pedido para uma federação que agora deve determinar se Dani Olmo pode continuar jogando pelo Barça… Ou não.