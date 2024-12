Barcelona voltaria ao Camp Nou até a próxima temporada

Embora a intenção seja retornar em março, as reformas demoram mais e isso obrigaria a adiar a reabertura do Camp Nou.

BARCELONA – O Barcelona está trabalhando internamente na possibilidade de que o regreso a Spotify Camp Nou com adiar até a próxima temporadaconforme informou uma fonte à ESPN, apesar de o presidente Joan Laporta insistir que a intenção do clube ainda é jogar no estádio reformado a partir de março.

A princípio o Barça eu tinha planejado retornar ao Camp Nou em novembro para comemorar o 125º aniversário do clube.

A remodelação do Camp Nou em Barcelona continua Barcelona

Essa data já passou e depois de anunciar alguns atrasos, Laporta reconheceu agora que o clube espera agora voltar ao estádio em março, coincidindo com a fase a eliminar da Liga dos Campeões. No entanto, uma fonte admite à ESPN que mesmo essa data parece demasiado optimista.

O progresso na remodelação e modernização do estádio foi parcialmente retardado pelo facto de terem sido necessárias mais obras do que o esperado na segunda arquibancada.

Além disso, a fonte disse à ESPN que a grama precisará de até três meses para ser instalada e assentada corretamente no campo, a fim de garantir que esteja no nível necessário para sediar o futebol de elite.

Até à data, a instalação do campo de jogo ainda não começou porque a superfície do campo de jogo ainda está coberta de maquinaria enquanto prosseguem as obras de remodelação do estádio.

Laporta insiste que o objetivo é retornar em março, já que depois que o Barça disputar a Liga dos Campeões em casa, não poderá mudar o local onde disputará seus jogos em casa na Europa.

De acordo com os regulamentos da UEFA, a única possibilidade de mudar de estádio é entre a fase da Liguilla e a fase a eliminar.

Na LaLiga, que termina no dia 25 de maio, estas restrições não existem.

De uma forma ou de outra, o Barça planeja um retorno escalonado ao Camp Nou. Inicialmente, o público será limitado a cerca de 60 mil espectadores enquanto durarem as obras.

O estádio deverá ficar totalmente concluído no verão de 2026, com capacidade para 105 mil espectadores, a maior da Europa.

O Barça deixou o Camp Nou em 2023 e desde então joga no Estádio Olímpico.

Recentemente, estendeu o contrato de locação do estádio até março e poderá prorrogar novamente sua estadia, se necessário.