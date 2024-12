Barron Trump mantendo-se discreto na NYU, jogando videogame com estudantes

Barão Trump não está recebendo os holofotes enquanto estuda na Universidade de Nova York e está usando videogames para socializar com seus colegas… isso de acordo com os alunos atuais.

O TMZ conversou com vários estudantes da prestigiada universidade de Manhattan, que nos disseram que Barron passa pouco tempo no campus… entrando e saindo rapidamente dos edifícios enquanto é cercado por agentes do Serviço Secreto e transportado em um SUV.

Basicamente, jogar hacky sack na quadra não é coisa dele.

Na verdade, um aluno nos disse que Barron normalmente fica no fundo da aula de economia, cercado pelo Serviço Secreto. Enquanto outro aluno descreve a presença de Barron no campus… “Ele quase não existe”.

Uma fonte do Serviço Secreto disse ao TMZ… agentes são designados para ele 24 horas por dia, todos os dias, durante todo o ano. Dada a sua situação única, os estudantes da NYU presumem que pode ser difícil para BT viver a vida típica de um calouro universitário. Portanto, embora ele possa não ser a vida do partido, o consenso é que ele é “tranquilo” e amigável quando se cruza com outras pessoas.

Mas há uma maneira pela qual Barron parece estar se relacionando com outros estudantes: os videogames.

Disseram-nos que Barron é um jogador e tem pedido aos alunos da NYU seus nomes de usuário e gamertags do Discord para jogarem juntos online. Discord é um conhecido aplicativo de bate-papo desenvolvido para jogadores online.

Ouvimos dizer que um jogo que ele gosta de jogar em particular é o FIFA, o popular videogame de futebol.

O interesse de Barron em jogos faz sentido… você deve se lembrar, quando Donald Trump o que estava na campanha com quem ele se sentou Adin Rosse DT disse ao streamer ao vivo que Barron é um grande fã.