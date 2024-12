Ben Affleck não foi o único desafio que Jennifer Lopez enfrentou no ano passado

Jennifer Lopezuma das estrelas mais icônicas de Hollywood, está falando sobre as lutas que enfrentou no início de sua carreira, onde as atrizes latinas eram frequentemente confinadas a papéis estereotipados. Aparecendo em Circuito de premiações da Variety podcast, Lopez compartilhou como suas primeiras lutas com classificação, rejeição e dúvidas foram agravadas por outros desafios, incluindo seu relacionamento de alto nível com Ben Affleck.

“Quando comecei, não havia muitos papéis para latinas”, Lopez compartilhou. “Eu estava fazendo testes para papéis com sotaques e estereótipos. Fiquei pensando, ‘Por que não posso simplesmente interpretar um papel romântico? Por que não posso ser a garota da casa ao lado? Essa crença – essa convicção de que eu pertencia – foi o que me ajudou a quebrar esses moldes.”

Lopez, que cresceu no Bronx como filha de pais porto-riquenhos, revelou como os estereótipos profundamente arraigados e a síndrome do impostor a fizeram duvidar de si mesma desde cedo. “Quando você não vem de muito lugar e cresceu nos bairros em que crescemos, você pensa que não pertence a certos lugares ou quartos”, ela explicou. “E é difícil porque muitas pessoas dizem que você não está o tempo todo, principalmente se você escolher uma carreira como essa, onde muito disso é subjetivo.”

Lopez enfatizou a importância de silenciar

“É realmente estar em sintonia com aquela voz interior e com o que você está dizendo a si mesmo, o que é a coisa mais importante”, disse ela. “E às vezes essa pode ser a voz da sua mãe e do seu pai na sua cabeça, e então, em algum momento, é sua responsabilidade substituir essa voz por sua própria voz forte. Isso diz: ‘Eu posso fazer isso. Eu pertenço aqui. Eu sou bom o suficiente. Estou fazendo as coisas certas. Eu trabalho duro. Eu sou talentoso.'”

A jornada não foi sem luta. Lopez admitiu que crescer no Bronx com pais porto-riquenhos a fez se sentir deslocada em Hollywood. Superar esse sentimento, porém, tornou-se a base de seu sucesso. “Ouvi alguém dizer que a mudança positiva é lenta – e é – mas desde que estejamos a avançar na direcção certaisso é o que importa”, observou Lopez.